Kryger banens beste i skjebnekamp mot Haugesund – fikk lam i premie

Bryne-midtbanespilleren Kryger smilte fra øre til øre da han fikk overlevert premien som banens beste. Bryne har opplyst på sine nettsider at lammet skal bli med bonden hjem igjen, og at Kryger vil få prisen i høst når slakteren har foredlet premien.

Nyopprykkede Brynes spesielle bestemannspriser har skapt stor oppmerksomhet. Fire brett med egg til Bryne-keeper Jan de Boer etter 0-1-tapet for Glimt gikk viralt.

Tre poeng var svært kjærkomment for hjemmelaget. Nådestøtet kom da Nicklas Strunk satte inn 3-1 på overtid.

Både Bryne og Haugesund sto med 0 poeng etter sine to første kamper, men hjemmepublikummet hadde slett ikke gitt opp sine. De visste at Bryne ikke hadde blitt utspilt verken mot Bodø/Glimt (0-1) eller Kristiansund (1-2), og de skulle få rett i sin optimisme.

Viste tenner

Bryne viste tenner allerede fra start 2. påskedag. Det gjorde de uten sin skadede kaptein Lars Erik Sødal.

Bare to minutter var spilt da det oppsto en situasjon der Jacob Haahr gikk over ende i feltet. Assistentdommeren viftet for straffespark, dommeren dømte og en kjapp VAR-sjekk konstaterte at straffesparket sto seg. Kryger satte ballen fint i mål.

Knappe fem minutter senere sto det 2-0. Portugiseren Duarte Moreira skled ballen inn etter et flott Bryne-angrep der Nicklas Strunck var nest sist på ballen.

Må skjerpe seg

Eksperter ymtet frampå før kampen om at det tapende laget mellom disse rykker ned fra Eliteserien. Det er spilt bare tre seriekamper, men Haugesund må skjerpe seg betydelig om de skal starte klatringen opp fra sisteplassen de innehar for øyeblikket.

For Haugesund kom den første oppturen i det 71. minutt. Da reduserte Julius Eskesen med klubbens første mål i årets eliteserie, men håpet om poeng ble knust da Strunk punkterte kampen.

Haugesund brukte 18 år gamle Troy Nyhammer fra start. Han scoret tre og hadde to assist da Nord ble slått 11-0 i cupen, men var ikke like giftig denne gangen.