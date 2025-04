Dansk dynamitt ordnet ny Fredrikstad-seier – Sandefjord-spiss raste mot VAR

Tre nye poeng gjør at FFK kjemper helt i toppen av tabellen etter fire spilte kamper i vår. Laget har tidligere kjempet seg til hjemmeseirer med lange innkast og dødballmål, men 2. påskedag var oppskriften en annen.

14 minutter var spilt da Øhlenschlæger noterte seg på scoringslista for første gang. Holten var sterk og fikk lagt igjen et oppspill til 21-åringen, som fintet seg fri og gjorde 1-0 med en godt plassert avslutning.

– Han har vært sentral så langt i matchen, tatt dødball etter dødball. Og grunnen til det er den presise høyrefoten som han får vist fram nå, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Dansk trippel

Øhlenschlæger var på farten med høyrebeinet igjen etter 36 minutter. Nok en gang var det Holten som dempet ballen til rette for sin danske kompis, og et hardt skudd i lengste hjørne sørget for 2-0.

På tampen av omgangen ble det action, særlig for Sandefjords Stian Kristiansen. Han kjempet inn en redusering i det 44. minutt, før han minuttet senere dro Holten i bakken i eget felt.

Holten tok straffesparket selv og ga Fredrikstad 3-1-ledelse til pause.

Sigurdarson rasende

Sandefjord var fullt med på notene i store deler av kampen og gjorde spillemessig en bra bortekamp. Både Stefan Sigurdarson og Evangelos Patoulidis hadde kvalifiserte forsøk, men vertene var mer effektive foran mål.

Fredrikstad-stopper Fallou Fall var heldig som slapp unna uten konsekvens da han tilsynelatende tråkket Sandefjord-spiss Sigurdarson på foten med vilje foran en corner halvveis i 2. omgang. Ballen var ute av spill på det tidspunktet, så det ville uansett ikke vært snakk om noe straffespark, men Sandefjord-leiren ønsket Fall utvist.

– Det er et klart rødt kort. Han har til og med sagt unnskyld til meg etterpå. Om ikke VAR tar den, når de har den vinkelen, så er det ikke bruk for VAR i denne ligaen, tordnet Sigurdarson overfor TV 2.

Fall innrømmet å ha tråkket på den islandske spissen.

– Det er fotball. Noen ganger må du gjøre noen ting for å vinne. Jeg kan ikke si så mye mer enn at det er fotball. Han tråkket på meg først, og så tråkker jeg på ham i den situasjonen. Det er mulig at jeg må vokse opp mer for slike ting og ikke la noen forstyrre meg, sa senegaleseren.

– For enkle mål

På tampen levde FFK småfarlig da Jakob Dunsby satte ballen i mål for bortelaget. Etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert for en hårfin offside.

Dunsby headet også i tverrliggeren på overtid, men den så FFK-keeper Jonathan Fischer ut til å ha god kontroll på. Vertene kom seg unna med 3-1-seier, noe Sandefjord-trener Andreas Tegström mente skyldtes at gjestene ga bort for enkle mål.

– Det er for enkle mål de får. Vi vet jo hva som kommer, men … jeg tror vår xG (expected goals) er mye høyere, men det hjelper ikke når vi slipper inn sånne mål.

Tegström fikk også se Falls behandling av Sigurdarson i reprise.

– Ja, det er jo … det spiller ingen rolle. Det er dommerne som tar beslutningene, og vi er en liten klubb. Vi får heller konsentrere oss om å gjøre bedre prestasjoner.

