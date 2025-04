Ingebrigtsen-saken: Moren i skvis mellom ektemannen og barna

Etter påsken går saken mot trenerpappaen Gjert Ingebrigtsen inn i sin fjerde uke. Kona hans, Tone Ingebrigtsen, skal etter planen i vitneboksen i Sør-Rogaland tingrett mandag 28. april. Det er i utgangspunktet satt av en hel rettsdag til dette.

Det er knyttet stor spenning til om hun da vil avstå fra å forklare seg i saken, siden hun har nære relasjoner til både tiltalte og de to fornærmede, sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18).

– Det er hennes rettighet å slippe å komme i skvis mellom familiemedlemmer, og vi hørte i retten at datteren la et stort ansvar på henne ved å true med å bryte kontakten dersom hun (moren) ikke delte datterens oppfatning, skriver forsvarer i saken, John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av barna ved gjentatte trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og andre krenkelser over flere år. Ingebrigtsen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Bistandsadvokaten til de fornærmede, Mette Yvonne Larsen, skriver til NTB at de ikke vet noe om hvorvidt Tone Ingebrigtsen vil forklare seg i retten.

– Det vil være bra for relasjonene til mine klienter om hun gjør det, skriver Larsen i en epost.

Taus, men til stede

Tone Ingebrigtsen har ikke forklart seg for politiet, gitt intervjuer eller uttalt seg i mediene verken om bruddet med fem av de sju barna eller om tiltalen mot ektefellen. Hun har fulgt mannen til Sør-Rogaland tingrett mens saken har pågått. To av dagene har hun vært rett utenfor rettssal 1 i Sandnes tinghus.

– Vi har forstått av barnas vitnemål i retten at hun skal være mest enig med Gjert, men det foreligger ingen forklaring fra henne, sier Elden.

Verken han eller bistandsadvokat Larsen representerer Tone Ingebrigtsen.

– Vi har rådet henne til å ha fullt ut selvstendig juridisk bistand, og avventer hennes avgjørelse, sier Elden.

Da Tone Ingebrigtsen to dager var i tinghuset, uttalte bistandsadvokat Larsen at det var overraskende og ubehagelig for datteren at moren satt rett utenfor rettssalen. Moren og de fem barna som hittil har forklart seg i saken, har svært begrenset kontakt, ifølge Larsen.

Mishandling eller streng oppdragelse

Mor i familien Ingebrigtsen har vært til stede i 35 år, gjennom alle de sju barnas barn- og ungdom. Påtalemyndigheten har derfor betegnet det som «viktig å få belyst hennes opplevelser og observasjoner som del av familien».

Hittil har fem av barna og to svigerdøtre vitnet om en oppvekst preget av kjefting og utskjelling, konstant frykt for reaksjoner og voldelige hendelser når det toppet seg for trenerpappaen.

59-åringen har innrømmet at han kan ha gått for langt ved to anledninger omtalt i tiltalen, men sier at han aldri var voldelig. Videre tar han ansvar for at det utviklet seg en høylytt og til dels ufin sjargong i familien. Han sier imidlertid at kranglingen og den stygge ordbruken var gjensidig, og at barna ofte startet ordskiftet og provoserte ham.

Han nekter også for hendelsene barna beskriver med nakketak, skubbing, knipsing i ansiktet og prikking i brystet. Han sier han aldri noensinne har slått noe menneske.

Uimotsagte påstander fra barna

Barna som har forklart seg, har i ulike vendinger sagt at moren ikke grep nok inn når det oppsto høylytte krangler og konflikter.

– Hun var aldri involvert i noe. Hun tok aldri noens sider. Hun var veldig sidesatt og var bare der, sa Jakob da han forklarte seg 25. mars.

– Så vet jeg jo at hun var til stede ved mange av de hendelsene jeg har fortalt om. Og jeg har òg skjønt at hun var til stede i mange av de hendelsene mine søsken har fortalt om, sa han videre.

– Men jeg har jo konkludert med at hun har vært et like stort offer som oss andre.

Tok kona i forsvar

Liva Børkja Ingebrigtsen (28), kona til Henrik, vitnet før påske og fortalte da om en samtale hun skal ha hatt med svigermor i januar 2022, der hun spurte Tone Ingebrigtsen om Gjert hadde vært fysisk mot henne.

– Hun svarte «nei, men jeg har aldri fått lov til å ha de vennene jeg vil ha eller gå ut og gjøre det jeg vil alene», sa Liva.

I etterkant av flere av påstandene om kona har Gjert Ingebrigtsen følt behov for å ta henne i forsvar for det han opplever som rene anklager.

Ifølge Elden er det blitt ganske sentralt at Tone Ingebrigtsen får kommet med sin versjon, siden flere har omtalt hennes rolle.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)