Glimt raknet på tampen – selvmål sørget for 2-2 i Molde

Molde redusering på straffespark av innbytter Veton Berisha med 12 minutter igjen hjalp på håpet og innsatsviljen, og da Fredrik Sjøvold gjorde selvmål med fem minutter igjen av ordinær ble det poengdeling.

– Det er ganske utilgivelig. Vi hadde full kontroll og håndterte den energien vi fikk ekstremt dårlig, sa Glimts trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Lenge så det ut til å ende med alt annet enn uavgjort.

Bodø/Glimt kom med all verdens selvtillit til Molde og Romsdal etter avansement til europaligaens semifinale mot Tottenham med straffeseieren over Lazio.

Et par spillere var byttet ut siden triumfen i Roma for fire dager siden, men det så ikke ut til å påvirke de gule for mye.

De kom til Molde med to seirer av to mulige i Eliteserien, og de hadde ikke sluppet inn mål i noen av dem.

Lite kraft

Molde stilte blant annet uten sin skadede midtbanemotor Kristian Eriksen, og de hadde lite å stille opp med til å begynne med.

Glimts Ole Didrik Blomberg måtte ut med skade før kvarteret var spilt, og Moldes Eirik Haugen fikk gult kort etter den knallharde taklingen. Det er uvisst om Blomberg blir spilleklar til de to semifinalene mot Tottenham i europaligaen.

Knappe 20 minutter senere var samme Haugen på farten igjen, og denne gangen sendte han ballen i eget nett til 0-1 med et selvmål forbi keeper Jacob Karlstrøm. Det skjedde etter at Ulrik Saltnes hadde stusset en corner fra Patrick Berg videre inn i feltet der Haugan sto.

Bodø/Glimt var flere hakk bedre enn Molde i 1. omgang. 2-0-scoringen like før pause kom etter et nydelig angrep. Ballen havnet ute hos Håkon Evjen på venstresiden. Han dro seg ned til dødlinjen og slo ballen motsatt til en fremadstormende Fredrik Sjøvold, som sendte ballen knallhardt i nettaket.

Burde økt

Bodø/Glimt hadde flere store muligheter til å øke ledelsen i de første 25 minuttene etter pause, uten at det ble noe ut av det. 2-0 både kunne og burde blitt til både 3-0 og 4-0.

Men i stedet kom altså scoringene i motsatt ende.

Først ble Molde idømt et straffespark for hands på innbytter Haitam Aleesami, og innbytter Veton Berisha satte ballen i mål. Deretter kom situasjonen der 2-0-scoreren Fredrik Sjøvold satte ballen i eget nett.

– Vi kom tilbake og tok ett poeng, og vi tar med oss det positive, sa Berisha til TV 2.

– Måten vi tok oss inn i kampen på var imponerende. Dette var et viktig poeng, konstarterte Molde-trener Per Mathias Høgmo.

Molde tok sitt første poeng for sesongen, men det blir ikke enkelt å følge opp i den neste. Da møter de formsterke Rosenborg på bortebane.