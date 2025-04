Barcelona med langt steg mot ny mesterligafinale – Pina herjet mot Chelsea

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Claudia Pina ble kampens store spiller med to mål og en assist etter at hun ble byttet inn for Caroline Graham Hansen midtveis i 2. omgang.

Graham Hansen var en av kampens toneangivende spillere så lenge hun var på banen. Ingrid Syrstad Engen spilte 2. omgang for Barcelona, mens Guro Reiten fikk et nytt innhopp for Chelsea etter sitt skadefravær.

I en kamp Barcelona dominerte fullstendig var det en ypperlig kontring som ga ledermålet ved Ewa Pajor i det 35. minutt.

Pina doblet ledelsen i det 70. minutt, fire minutter etter at hun kom inn for Graham Hansen. Det gjorde hun etter et angrep i 16 trekk der Barcelona spilte seg fram helt bakfra mot Chelseas høye press, og Pina kunne sette foten på Ona Battles nesten ferdigscorede innlegg.

Håpet slukket

Sandy Baltimore tente håpet for Chelsea med et flott diagonalskudd i det 74. minutt. Catarina Macario vant ballen høyt på banen. Reiten hoppet smart over hennes flate innlegg, og Baltimore skjøt i lengste hjørne.

Gleden varte bare åtte minutter, før Irene Paredes nikket inn 3-1 på et hjørnespark fra Pina. Så gjorde Pina også 4-1-målet i kampens siste ordinære minutt.

Chelsea har tapt for Barcelona i semifinalen de to siste årene og ser ut til å gjøre det for tredje år på rad.

Misset straffe

Barcelona gikk rett i strupen på Chelsea. Etter sju minutter endret et skudd fra Graham Hansen retning på Baltimore og førte til to hjørnespark som begge ble tatt av den norske landslagsstjernen. På det andre nikket Paredes i armen på Chelsea-spiller Nathalie Björn, og etter VAR-inngripen fikk Barcelona straffe.

Alexia Putellas sto lenge ved ballen før hun skjøt svakt, og keeper Hannah Hampton reddet med beina.

Barcelona-stjernen revansjerte seg med nydelig assist til ledermålet. Salma Paralluelo gjenvant ballen på et langt oppspill, og Putellas slo en flott stikker til Pajor, som scoret alene med keeper.

Det sto bare 1-0 ved pause, og det var fortsatt stillingen 20 minutter før full tid, men et målrush mot slutten ga Barcelona et stort overtak.