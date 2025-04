Alexander-Arnold sendte Leicester ned fra Premier League: – Et av mine beste øyeblikk

Med fem kamper igjen av sesongen, har Ruud van Nistelrooys menn 18 poeng opp til West Ham på trygg grunn. Dermed går veien tilbake til mesterskapsserien etter forrige sesongs opprykk.

Leicester var avhengig av seier i søndagens oppgjør, men fikk ingen lett oppgave da de tok imot Liverpool, som bare er teori unna å være seriemester.

– Selvfølgelig snakker vi om det (nedrykk), og vi vet alle hvilken situasjon vi er i. Det er realiteten vi befinner oss i, og vi ser etter nye mål, sa Van Nistelrooy til Sky Sports før kampen.

Trent Alexander-Arnold ble matchvinner for Liverpool da han satte inn kampens eneste mål etter 75 minutter.

– Det var definitivt et av mine beste øyeblikk i Liverpool-drakt. Jeg har scoret noen mål her på denne banen. Vi er så nær å vinne tittelen nå, og det var den første kampen tilbake fra skade også, så det var en viktig kamp for meg, sa backen til SKy Sports og fortsatte:

– Vi er så nær å vinne, bare én seier unna nå. Å gjøre det, spesielt med fansen her, er et veldig, veldig spesielt øyeblikk.

Vill start

Allerede etter to minutter kom Mohamed Salah seg gjennom, og bare metallet klarte å redde Leicester fra å havne under.

Minutter senere var også Leicester nær å ta en overraskende ledelse da Wilfred Ndidi banket ballen i stangen, før Salah skjøt i stolpen igjen på den påfølgende kontringen.

– For en innholdsrik start vi har fått. Ti minutter, to i stolpen fra Liverpool og én fra Leicester, utbrøt Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Utover i kampen roet det seg noe ned, og Leicester holdt unna helt til innbytter Alexander-Arnold banket gjestene i ledelsen med 15 minutter igjen på klokken.

Superinnbytter

Høyrebacken, som trolig er inne i sin siste sesong i Liverpool, kom inn fra benken bare fire minutter tidligere.

Underveis i kampen ytret Leicester-supporterne sin frustrasjon over lederne i klubben. Før pause fløy det blant annet et fly med et banner over stadion med beskjed om at styret må gå.

Etter søndagens triumf kan Liverpool sikre ligagullet hjemme mot Tottenham 27. april.

---

Premier League menn søndag, 33. runde:

Fulham – Chelsea 1-2, Ipswich – Arsenal 0-4, Manchester United – Wolverhampton 0-1, Leicester – Liverpool 0-1.

Spilt lørdag: Brentford – Brighton 4-2, Crystal Palace – Bournemouth 0-0, Everton – Manchester C. 0-2, West Ham – Southampton 1-1, Aston Villa – Newcastle 4-1.

Spilles mandag: Tottenham – Nottingham Forest.

---