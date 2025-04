O’Reilly reddet Manchester City – fikset seier borte mot Everton

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

20-åringen scoret dermed i sin andre strake kamp. Han satte også inn kampens siste scoring i 5-2-seieren over Crystal Palace forrige serierunde.

Lørdagens triumf sendte City opp på 4.-plass på tabellen, som vil gi plass i Champions League neste sesong. Det skiller riktignok bare ett poeng ned til Nottingham Forest, som har én kamp mindre spilt.

David Moyes' menn kom fra en strålende rekke med kun ett tap på de siste sju kampene i ligaen. Det gjør at Everton har klatret til 13.-plass på tabellen og langt på vei har sikret plassen i Premier League. Det skiller 17 poeng ned til Ipswich på nedrykksplass, som riktig nok har én kamp til gode.

Det så lenge ut som Evertons oppofrende forsvarsspill og påskrudde Jordan Pickford skulle sikre rent bur for vertene, men med kun seks minutter igjen på klokken satte O'Reilly inn vinnermålet.

To minutter på overtid doblet Mateo Kovacic for gjestene.

Uten Haaland og Bobb

Lørdagens oppgjør gikk uten noen nordmenn da Erling Braut Haaland fortsatt er ute med skaden han pådro seg i cupkampen mot Bournemouth og Oscar Bobb ikke var med i troppen av ukjente grupper.

Bobb har fått to innhopp for Citys A-lag siden han ble friskmeldt etter beinbruddet han pådro seg under trening rett før seriestart i august i fjor.

Allerede på tirsdag skal City i aksjon igjen da de tar imot Aston Villa. Everton har på sin side fri fram til neste lørdag, hvor de skal gjeste Chelsea.

To røde kort

Brentford med Kristoffer Ajer som innbytter i 2. omgang tok også en sterk 4-2-seier hjemme over Brighton i en kamp der gjestenes João Pedro ble sendt i dusjen for en aktiv albue.

Langt på overtid ble det dramatisk da Jan Paul van Hecke ble liggende etter en hodeduell, og etter om lag åtte minutter med medisinsk behandling ble han fraktet ut på båre til full applaus fra publikum. Kampen ble blåst av først 21 minutter på overtid.

Utvist ble også Crystal Palace-forsvarer Chris Richards da han pådro seg sitt annet gule kort rett før pause. Hovedstadslaget klarte likevel å berge 0-0 hjemme mot Bournemouth.

West Ham måtte også se seg fornøyd med ett poeng og 1-1 hjemme mot nedrykksklare Southampton.