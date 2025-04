Glimt-spillerne fikk feil karantene-beskjed – må klare seg uten Berg og Evjen i London

I etterkant av straffeseieren i Roma oppsto det full forvirring da Glimt-spillere ble intervjuet av Viaplay på Olympiastadion.

Midtstopper Jostein Gundersen ble skuffet da han fikk beskjed om at kaptein Patrick Berg og Håkon Evjen er suspendert i den første semifinalekampen mot Tottenham.

– Tuller du? Jeg var også i fare, men jeg trodde det ble kansellert. Er du helt sikker på det? sa Gundersen først.

Viaplay-reporter Gunnhild Toldnes kunne etter hvert bekrefte det.

– Da er jeg veldig skuffet over det. Det er skuffende, men jeg må flire litt også. Vi kommer til å være veldig svekket uten noen av de spillerne, men som alltid er det laget som kommer til å gjøre det. Vi skal brette opp ermene og prøve å få med oss noe inn til kampen på Aspmyra, sa Gundersen.

Rotet det til

Han forklarte at Glimt-spillerne hadde fått beskjed av klubbens arrangementssjef om at gule kort strykes før semifinalene. Berg fikk gult kort for å stoppe en Lazio-kontring i det 80. minutt, mens Evjen tidligere hadde fått det for munnbruk mot dommeren.

– Jeg fikk beskjed før kampen om at det ikke hadde noe å si at jeg fikk gult kort, men det hadde det tydeligvis, sier en oppgitt Berg til NRK.

Glimt må for øvrig klare seg uten Andreas Helmersen i bortekampen mot Spurs. Han ble utvist i andre ekstraomgang mot Lazio.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) levnet ingen tvil om karanteneregelverket foran kampen. I lagoppstillingene var fire Glimt-spillere (Berg, Gundersen, Evjen og Fredrik Bjørkan) oppført med risiko for gult kort-karantene.

Meldte med forbundet

Daglig leder Frode Thomassen bekrefter at det var forvirring internt i Glimt-leiren. Han var i kontakt med Norges Fotballforbund etter kampen.

– Det var veldig mange som hadde ulike forståelser av regelverket. Vi har hatt noen meldinger med NFF nå etter kampen, og vi har forstått det slik at Patrick og Håkon ikke kan spille i London, men at de kan spille på Aspmyra, sier han og legger til:

– Selvfølgelig skulle vi ha hatt Patrick og Håkon med i London også. Men det er nå sånn det er, og vi tror vi har bra folk som kan komme inn og løse de rollene godt.

Første kamp mot Tottenham spilles i London 1. mai, mens returkampen går på Aspmyra en uke senere. Sammenlagtvinneren møter Athletic Bilbao eller Manchester United i finalen.