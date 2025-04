Casper Ruud utklasset av Holger Rune i Barcelona

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed taper Ruud enda flere poeng på ATP-rankingen. I starten av denne uken falt han tre plasser etter å ha røket tidlig ut av Monte-Carlo Masters.

Foran duellen mot danske Rune hadde Ruud statistikken med seg. Av sju tidligere oppgjør mellom rivalene på ATP-nivå hadde nordmannen vunnet seks.

– ATP har gjort et stort nummer av vår «head-to-head» før kampen, så takk for det, smilte Rune i seiersintervjuet.

– Det betyr mye. Det var en skikkelig bra kamp. Jeg synes jeg virkelig slo gjennom grunnslagene mine og spilte på min måte, og jeg er glad for at jeg klarte å dra det i land. Han er en god spiller og gjorde det vanskelig for meg, sa dansken.

Utspilt

I langfredagsduellen startet det tungt for Ruud. Rune brøt Ruud på direkten og pilte av gårde til 4-0-ledelse med lekent og bra spill.

Ruud hevet seg midtveis i settet og viste at han ikke hadde tenkt å gi opp lett. Han brøt dansken til 2-4 og reduserte deretter til 3-4 i egen serve. Deretter holdt Rune serven sin, og han vant dermed åpningssettet 6-4.

Sett nummer to startet på samme vis med servebrudd til Rune i første game. Dansken tok godt vare på egne muligheter og gikk opp til 4-1-ledelse med et nytt servebrudd senere i settet.

– Jeg synes det er så spinnvilt, det Holger Rune har levert i dag. Dette er verdensklassetennis, utbrøt TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Ikke så aggressiv

Den danske 21-åringen holdt egen serve settet ut og tok en svært komfortabel settseier. Dermed var kampen over.

– Det humøret til Casper i dag, det virker ikke som han er så aggressiv i innstillingen sin. Han har ikke fått lov til å styre så mange baller, noe motstanderen også har sørget for, sa medkommentator Christer Francke.

I semifinalen skal Rune opp mot russeren Karen Khatsjanov.