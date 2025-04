Glimt-treneren før skjebnemøtet: – Skal spille kampen, ikke anledningen

Glimt har med seg 2-0 fra hjemmekampen før torsdagskveldens returoppgjør i Roma. Det tror ikke Knutsen vil holde.

På pressekonferansen før oppgjøret pekte både treneren og midtbanehelt Ulrik Saltnes på at laget må angripe.

– Det blir litt rock 'n' roll, dette, sa Knutsen.

– Jeg er helt sikker på at vi må score mål i morgen. Det tenker jeg at vi skal gjøre, for det er fotballens idé. Vi kan ikke gå inn i denne kampen og forsvare oss, for da kommer vi ikke til en historisk semifinale, la han til.

Glimt kjemper for å bli det første norske laget i en semifinale i en europacup. Vinner de, venter enten Tottenham eller Eintracht Frankfurt i neste fase.

– Vi skal spille kampen, ikke anledningen, sa Knutsen.

Saltnes ser tilbake på forrige reise til den italienske hovedstaden, da laget møtte Roma for noen år siden.

– Det virket som at alle hatet oss fra sekundet vi forlot hotellet. Det var en veldig intens opplevelse. Jeg håper det kanskje blir en litt hyggeligere opplevelse nå, sa han.

