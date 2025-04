Filmkulisse blir OL-arena i Los Angeles

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det dreier seg om den permanente utendørskulissen «Courthouse Square», et oppbygget rådhustorg som ligger i fornøyelsesparken Universal Studios i Hollywood.

Også den kjente stranden Venice Beach skal være vertskap for konkurranser under sommerlekene som arrangeres i storbyen i delstaten California om drøyt tre år.

Triatlon-konkurransene, som opprinnelig var tenkt avholdt i Long Beach, er lagt dit, ifølge konkurranseprogrammet som ble presentert tirsdag.

– Vi har lovet verden et fantastisk OL, og i dag er vi stolte over å presentere planen som skal gjøre dette til virkelighet, sier Reynold Hoover, administrerende direktør for OL i Los Angeles, i en uttalelse.

Baseball-turneringen i OL skal avvikles på Dodger Stadium, der MLB-laget LA Dodgers til vanlig spiller i den nordamerikanske ligaen. Arenaen, som har plass til 56.000 tilskuere, var også vertskap for baseballkamper da Los Angeles sist arrangerte sommer-OL i 1984.