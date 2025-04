Arsenal vant i Madrid – lang VAR-sjekk skapte reaksjoner

Det endte med 2-1-seier i den spanske hovedstaden onsdag.

Bukayo Saka sendte Arsenal i føringen 25 minutter før slutt, men Vinicius Junior utlignet like etterpå. Veien tilbake ble likevel for lang for tittelforsvarer Real Madrid, og på overtid sørget Gabriel Martinelli for at Arsenal vant også returkampen.

Spanjolene står med rekordmange 15 titler i turneringen. De vant både i 2022 og 2024 og står med fem titler det siste tiåret.

Arsenal jakter på sin første mesterligatriumf. London-klubben tapte finalen mot Barcelona i 2006.

Svak straffe

Arsenal fikk straffespark etter en VAR-sjekk etter elleve minutter, men Thibaut Courtois reddet Sakas forsøk.

– Det er en forferdelig svak straffe, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Declan Rice ble hyllet etter det første oppgjøret der han slo til med to lekre frisparkmål. Onsdag laget han straffe da han holdt Kylian Mbappé inne i feltet, men etter en nesten seks minutter lang VAR-sjekk, ble straffesparket annullert. VAR vurderte at Mbappé falt for lett.

TV 2-ekspert Morten Langli reagerer på VAR-bruken.

– I dag har det ikke fungert bra, sa han.

PSG neste

Etter pause lobbet Saka Arsenal i ledelsen og sendte laget opp i 4-0 sammenlagt. I etterkant førte en forsvarstabbe til at Vinicius enkelt kunne sette ballen i mål.

På overtid fikk Martinelli en hel banehalvdel å løpe på og satte ballen forbi Courtois.

I semifinalen skal Arsenal møte PSG, som tok seg videre med 5-4 sammenlagt mot Aston Villa etter et svært spennende returoppgjør. PSG slo også ut den engelske serielederen Liverpool i åttedelsfinalen.

Semifinalene spilles 29. eller 30. april med returkamper en uke senere.