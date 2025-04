Maradonas datter med brannfakkel: – Legene kunne ha hindret dødsfallet

Fotballkunstneren døde i 25. november 2020 i en alder av 60 år. Det skjedde mens han var hjemme på rehabilitering etter at ha blitt operert i hjernen som følge av enn blodpropp.

Maradona er en av verdens beste fotballspillere gjennom alle tider, men hadde kjempet mot både kokain- og alkoholmisbruk i flere tiår.

De sju personene i det medisinske teamet som hadde ansvaret for hans helse etter hjerneoperasjonen er tiltalt i en rettssak som for tiden pågår i San Isidro nord for hovedstaden Buenos Aires i Argentina.

Aktoratet har kalt Maradonas siste dager for et «skrekkens teater», og de sju risikerer opp til 25 års fengsel om de blir funnet skyldig.

Hjertesvikt

Maradona er regnet som en av Argentinas aller største nasjonalhelter, og det er antatt at han døde av hjertesvikt og lungeødem to uker etter at han ble operert i hjernen.

– Om de hadde gjort jobben kunne dette ha vært unngått, vitnet datteren Dalma Maradona i retten.

Datteren var ikke nådig i sin beskrivelse i vitnemålet:

– De bedro oss på verst tenkelig vis, forklarte hun om det medisinske apparatet.

Luktet piss

Datteren forklarte at hun ble fortalt at rehabiliteringen i eget hjem var den eneste løsningen, at det var den beste måten for ham å komme til hektene på.

– De sa at han ville bli fulgt opp 24 timer i døgnet og at en ambulanse ville stå til rådighet for ham hele tiden. Dette skjedde aldri. Bare unntaksvis hendte det at en lege tilfeldigvis kom innom.

Datteren forteller at da hun kom til hjemmet etter farens død så fant hun forholdene i huset «frastøtende» og at det luktet urin. Hun hevder at hun ble nektet adgang da hun forsøkte å besøke faren dager i forveien.

Nærmere 120 vitner er innkalt i rettssaken som er ventet å vare fram til juli.