Eliteserieveteran fortsetter karrieren i Albania

Overgangen ble bekreftet tirsdag kveld i Tirana-klubbens mediekanaler. Shala har signert en kontrakt som gjelder ut neste sesong.

Mannen med 27 landskamper for Kosovo vokste opp i Skien og spilte for Notodden før han gikk til Odd og eliteserien i 2011. Senere har han spilt for Sparta Praha, Slovan Liberec, Kasimpasa, Lyngby, Start, Vålerenga, Stabæk og Erzurumspor.

I fjor gjorde Shala et kort comeback i Start, der det ble fire innhopp i 1. divisjon på høsten. Han ble fristilt etter sesongen og har vært klubbløs inntil avtalen med Partizani Tirana gikk i boks.

Partizani ligger på 4.-plass i den albanske toppdivisjonen to kamper før ligaen beveger seg inn i sluttspillet. Laget tapte sluttspillfinalen sist sesong.