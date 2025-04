Cup-askeladden møter nytt eliteserielag – se hele cup-oppsettet her

Det ble klart da Norges Fotballforbund kunngjorde oppsettet for 2. runde.

Gamle Oslo-keeper David Synstelien reddet tre av fire straffer og ble den store helten mot VIF. Junior Ethan utlignet til 1–1 20 minutter før slutt, men begge ekstraomgangene måtte laget fra nivå fire spille med ti mann. De holdt likevel ut mot favorittene fra Vålerenga.

Oslo-laget Skeid må derimot reise helt til Alta for sin kamp.

– I 2. runde har vi prøvd å ta hensyn til reisebelastning i et tett kampprogram, men det er vanskelig å unngå litt lengre reisevei for noen av lagene for å få kabalen til å gå opp. Det er uansett mange flotte lokaloppgjør også i denne runden, og vi gleder oss til nye cupfester over hele landet, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling.

---

Slik spilles 2. runde i cupen

Skjervøy – Tromsø

Junkeren – Bodø/Glimt

Alta – Skeid

Sortland – Tromsdalen

Levanger – Rana

Nardo – Kristiansund

Strindheim – Rosenborg

Stjørdals/Blink – Ranheim

Træff – Molde

Os – Lysekloster

Sandviken – Sogndal

Bjarg – Brann

Sotra – Åsane

Torvastad – Bryne

Vidar – Haugesund

Fløy – Viking

Jerv – Egersund

Pors – Start

Fram – Stabæk

Flint – Fredrikstad

Ørn Horten – Sandefjord

Mjøndalen – Strømsgodset (NRK klokken 19.00)

Elverum – Kongsvinger

Eidsvold Turn – Lillestrøm

Ull/Kisa – Aalesund

Lørenskog – HamKam

Strømmen – Raufoss

Grorud – Hødd

Follo – Moss

Gamle Oslo – Sarpsborg 08

Ready – KFUM

Kjelsås – Lyn

---