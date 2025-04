Newcastle herjet med Manchester United – keepervikaren refses etter tabbe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tyrkiske Bayindir fikk sjansen etter at førstekeeper André Onana har slitt stort i United-målet den siste tiden, men Premier League-debuten ble alt annet enn god for Bayindir. Han fikk høre det etter å ha forårsaket 1-4-målet.

Bayindir skjøt ballen rett til Joelinton. Han headet ned til Bruno Guimarães, og brasilianeren scoret enkelt.

– Det er knapt til å tro. Han spiller upresset ballen rett vekk. Du må jo begynne å lure på hva du tenker som keeper når du tar den risikoen og utfører det så elendig som han gjør der, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Onana gjorde to blemmer mot Lyon i europaligaen sist torsdag og var ikke i søndagens tropp. Manager Ruben Amorim forklarte det med at han trengte en pause og sa at Onana «trener og forbereder seg til neste kamp».

* Sandro Tonali sendte Newcastle i ledelsen etter 25 minutter. Alexander Isak lobbet ballen gjennom til italieneren.

* Alejandro Garnacho utlignet før pause. Argentineren tuppet ballen i mål etter en flott kontring.

* Like etter pause scoret Harvey Barnes. Han kom i fart inn i feltet og hamret ballen i mål fra kloss hold.

* Samme mann økte ledelsen etter en times spill. Barnes stjal ballen fra Noussair Mazraoui og scoret.

Manchester United ligger på 14.-plass og styrer mot sin verste sesong i Premier League-æraen. United har aldri vært dårligere enn nummer åtte ved sesongslutt siden 1992. Det gjenstår seks seriekamper.

Manchester United skal til uken møte Lyon i returkampen i europaligaens kvartfinale. Det står 2-2 etter kampen i Frankrike.

Premier League menn søndag:

Chelsea – Ipswich 2-2, Liverpool – West Ham 2-1, Wolverhampton – Tottenham 4-2, Newcastle – Manchester United 4-1.

Spilt lørdag: Manchester City – Crystal Palace 5-2, Brighton – Leicester 2-2, Nottingham Forest – Everton 0-1, Southampton – Aston Villa 0-3, Arsenal – Brentford 1-1.

Spilles mandag: Bournemouth – Fulham.

