Burnley tok viktig steg mot Premier League

Scoringene til Hannibal Mejbri og Jaidon Anthony sørget for at det er tre poeng ned til Leeds og fem til Sheffield United i kampen om direkte opprykk.

De to lagene bak har dog én kamp mindre spilt. Burnley har spilt 29 strake kamper i Championship uten tap, og mye kan bli avgjort når opprykksrival Sheffield United står på motsatt banehalvdel 21. april.

Før det venter Watford på bortebane.

Jack Stacey reduserte for Norwich med et kvarter igjen på klokken og ga et håp til Leeds og Sheffield United, men Burnley holdt unna.