To keepertabber fra Onana da Lyon reddet uavgjort på overtid mot United

Joshua Zirkzee sendte United i ledelsen etter 88 minutter og trodde han skulle bli matchvinner. Bruno Fernandes chippet et innlegg på bakerste stolpe, og Zirkzee stanget ballen i mål.

Men i siste overtidsminutt skulle igjen kampen snu. Cherki lobbet inn utligningen.

Europaligaen er Uniteds siste håp om en tittel i en ellers svak sesong. Klubben ligger helt nede på 13.-plass i Premier League.

Manchester United slo Real Sociedad klart i åttedelsfinalen, mens Lyon enkelt tok seg forbi rumenske FCSB.

Hjemmelaget tok ledelsen etter 25 minutter i Frankrike. Thiago Almadas frispark fra langt hold gikk gjennom hele feltet og i mål bak United-keeper André Onana. Målvakten var på ballen, men kunne ikke stoppe scoring.

– Det er en keepertabbe, vil jeg si, mente Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Ordkrig

I opptakten til kampen var det ordkrig mellom nettopp United-keeper Onana og Lyon-spiller Nemanja Matic.

Onana hevdet at United var et mye bedre lag enn Lyon, mens tidligere United-spiller Matic svarte med at han mener Onana er en av United-historiens dårligste målvakter.

På overtid i 1. omgang utlignet Leny Yoro for United. Lyon fikk først klarert et frispark, men Manuel Ugarte skjøt ballen inn i feltet igjen, der Yoro stusset den i mål. Det var 19-åringens første mål for de rødkledde etter overgangen fra Lille i fjor sommer.

Med et kvarter igjen tente det skikkelig til etter en duell mellom Nicolás Tagliafico og Mason Mount.

Deretter skulle det bli dramatisk på tampen.

Uavgjort for Tottenham

Tottenham havnet under mot Eintracht Frankfurt etter seks minutter da Hugo Ekitike scoret. Før pause slo vertene tilbake da Pedro Porro hælflikket inn utligningen etter et flott angrep.

Tottenham skapte mange store sjanser i jakten på et vinnermål, men fikk det ikke. Både Rodrigo Bentancur og Lucas Bergvall traff tverrliggeren.

Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Bodø/Glimt eller Lazio i semifinalen. Glimt vant det første oppgjøret 2-0 torsdag på hjemmebane.

Rangers og Athletic Bilbao spilte 0-0 i en kamp preget av utvisning og straffebom. Rangers ble redusert til ti mann allerede etter 13 minutter da Robin Pröpper felte en motspiller som bakerste mann. Med ti minutter igjen bommet Alex Berenguer på straffespark.

Returkampene spilles neste torsdag. Finalen spilles i Bilbao 21. mai.