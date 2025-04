Jakob Ingebrigtsen møter erkerival Kerr til superduell i London

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at stevnearrangøren bekrefter superduellen fredag. Den finner sted 19. juli.

Kerr er verdensmester og OL-sølvvinner på 1500 meter. Han har i en årrekke vært en av Jakob Ingebrigtsens aller tøffeste utfordrere på distansen.

– Verdens to mest profilerte mellomdistanseløpere, og to meritterte mesterskapsutøvere, skal møtes for første gang på britisk jord på London Stadium, skriver arrangøren.

Jakob Ingebrigtsen er klar for duellen.

– Jeg elsker å løpe, og London Diamond League passer perfekt inn i kalenderen min. Jeg har kommet meg godt etter innendørssesongen og treningen går bra, sier han.

– Jeg har aldri vært redd for å stille til start, og det føltes bra å avslutte EM og VM innendørs med totalt fire gull, legger han til.

Kerr, som flere ganger har vært i ordkrig med Ingebrigtsen, er også offensiv.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg ønsker å være den beste 1500-meterløperen i vår tid, og det betyr å vinne flere titler og å løpe raskere tider enn alle andre. Ingenting av det kommer lett, og vi jobber alle hardt for å nå målene våre, sier briten.

Han røper at planen er å konkurrere noe mer enn vanlig i sommer.

– Jeg ønsker å forsvare VM-tittelen min i Tokyo, og alt jeg gjør mellom nå og da, inkludert å stille opp i London, handler om å nå det målet, sier han.