Glimts suksess ga norsk hopp på Uefa-ranking – nærmer seg RBKs storhetstid

Ikke siden 1997/98, da Rosenborg hadde herjet i mesterligaen i flere sesonger, har Norge vært så høyt oppe på Uefa-koeffisientlisten som dagens 11.-plass. Den gangen var Norge nummer ti.

Ved utgangen av 2024/25-sesongen er man garantert å ligge på 11.-plassen, og land som Tyrkia og Tsjekkia kan være innen rekkevidde neste sesong.

Norge har tatt store steg på Uefa-rankingen de siste årene, og først og fremst var det viktig å komme seg opp på 14.-plassen i fjor vår. Den gir to lag i mesterligakvalifiseringen kommende høst, hvor seriemester Bodø/Glimt går rett inn i siste runde.

For første gang skal Norge også ha hele fem lag i europacupkvalifiseringen. Serietoer Brann skal spille mesterligakvalifisering, mens cupvinner Fredrikstad jakter europaligaspill. I tillegg går Viking og Rosenborg inn i kvalifiseringen til conferenceligaen i 2025/26.

Ny fordeling

Årets ranking – der Norge har skutt ytterligere fart takket være Glimts prestasjoner i europaligaen – legger grunnlaget for 2026/27-sesongen.

Løftet opp fra 14.-plass til topp 12 gir noen gunstige endringer for norsk fotball. Blant annet går supercupvinneren – mer om det senere i saken – inn i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen og er dermed sikret minst gruppespill i conferenceligaen.

Med den nye rankingplassen vil Norges europacupplasser se slik ut:

* Seriemesteren til 4. kvalifiseringsrunde i mesterligaen

* Serietoeren til 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen

* Supercupvinneren til 4. kvalifiseringsrunde i europaligaen

* Serietreeren til 2. kvalifiseringsrunde i europaligaen

* Seriefireren til 2. kvalifiseringsrunde i conferenceligaen.

Pengestinn supercupkamp

Ettersom NM i Norge skal legges om til å spilles høst-vinter fra kommende sesong, vil man stå med to cupmestere foran 2026/27-sesongen.

Det betyr at det skal spilles en supercupduell mellom cupmesteren i 2025 og i 2025/26 neste sommer. Vinneren av denne kampen vil gå inn i europaligaens såkalte «playoff».

Det er siste runde før det lukrative ligaspillet.

Det betyr at supercupen er verdt flere titalls millioner kroner i premiepenger fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Tallene bak klatringen

Takket være Bodø/Glimts 2-0-seier over Lazio torsdagens kvartfinalekamp i europaligaen, er Norge oppe på 39,437 rankingpoeng. Denne sesongen er Skottland, Sveits og Østerrike passert på listen.

Østerrike, Skottland og Polen har fortsatt lag igjen i europacupene, men er for mange poeng bak til å kunne ta igjen Norge.

Dersom Bodø/Glimt skulle vinne resten av kampene i europaligaen og bli mester, vil det maksimalt kunne generere ytterligere 2,5 rankingpoeng til Norge.

Det betyr at spranget opp til Tyrkia på 10.-plassen (4,463 per nå) blir for stor til at den luken kan tettes denne sesongen.

En 10.-plass ville for ordens skyld ha gitt direkteplass i Champions League-gruppespillet for laget som vinner Eliteserien i år.

