Full jubel blant Liverpool-fansen etter ny Salah-kontrakt: – Nyter livet mitt

Det opplyser klubben i sine mediekanaler. Ifølge Sky Sports gjelder avtalen til desember 2027.

Det har i lang tid vært knyttet stor usikkerhet til hvorvidt Salah ville forlenge kontrakten som gikk ut til sommeren. Nå er altså egypteren kommet til enighet med Merseyside-klubben.

– Selvfølgelig er jeg veldig glad. Vi har et fantastisk lag, og vi hadde også et fantastisk lag før, men jeg signerte fordi jeg tror vi har en sjanse til å vinne flere trofeer, sier Salah i en uttalelse.

– Jeg har spilt her i åtte år, og forhåpentlig blir det ti. Jeg nyter livet mitt her, og jeg nyter fotballen min, legger han til.

Sommeren 2017 gjorde Salah overgang fra Roma til Liverpool, hvor han har etablert seg som en av verdens beste fotballspillere.

Etter åtte år er fasiten 243 mål og 110 målgivende pasninger på 393 kamper for rødtrøyene. Det utgjør et målpoengsnitt på 0,9 per kamp.

Han har også vært en viktig brikke i laget som både har vunnet Premier League, Champions League, den europeiske supercupen, FA-cupen og ligacupen.

Salah har tidligere spilt i klubber som Chelsea og Fiorentina. På landslaget har egypteren notert seg for 58 mål og 34 målgivende pasninger på 103 kamper.