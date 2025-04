Vålerenga-kaptein Borchgrevink solgt: – Vil utfordre meg selv

Vålerenga bekrefter salget på egne nettsider.

Borchgrevink har vært i Vålerenga siden han var ni år gammel, og bortsett fra et utlån til HamKam og Notodden, har han kun spilt i blått hele karrieren.

– Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve, og utfordre meg selv. Jeg har nok kanskje kjent på at jeg hadde hatt godt av et miljøskifte, og så kom denne muligheten på banen, sier han.

– Vi rykket opp i fjor, og jeg føler at jeg drar på et tidspunkt der klubben virkelig er på et godt sted. Det føles fint. Og så er det en spennende mulighet for min del. Akkurat nå er jeg glad, men jeg vet at jeg kommer til å bli veldig trist. Det er fortsatt en stund til endelig farvel, legger kapteinen til.

Jonsson skryter

Borchgrevink avslutter Vålerenga-karrieren borte mot Tromsø 31. mai.

Sportssjef Joacim Jonsson skryter av kapteinen.

– Christian har Vålerenga i blodet, og har vært en viktig person både på og utenfor banen over lang tid. Han stod der rakrygget da vi rykka ned. Han var en stor leder for spillerne under en tøff vinter etter nedrykket, og ikke minst en høyre hånd for trenerteamet, sier han.

Det er ikke kjent hvor mye Hearts betaler for Borchgrevink.

Hyller nyerverelsen

Det skotske klubbens trener Neil Critchley er glad for å hente inn enda en nordmann. Tidligere Brann-spiller Sander Kartum er allerede i klubben.

– Jeg er veldig glad for at vi får en spiller av Christians kaliber inn i troppen vår neste sesong, sier Critchley.

– Han har alle egenskapene jeg forbinder med det å være en Hearts-spiller. Han er sterk, atletisk, talentfull og en leder på banen, legger han til.

Uttalelsene er gitt til Hearts nettsider.

(©NTB)