Storhamar sikret NM-tittelen i målfest mot Oilers – vant samtlige kamper i sluttspillet

Det så ut til å bli en utklassingsseier da Storhamar tok 4-0-ledelse i første periode, som for å signalisere at laget aktet å ta en ny 4-0-seier også sammenlagt i finaleserien.

Oilers ville ikke gi seg så lett, og det så ut til å tenne vertene da gjestenes Martin Rønnild fikk matchstraff for en takling mot hode. To mål av Nicolas Werbik, det første i spill fem mot tre, bidro til at Oilers vant midtperioden 4-1 og stillingen var 4-5.

Adrian Saxrud Danielsen ga Storhamar litt pusterom, men snaut ti minutter før slutt gjorde Mykola Kosarev 5-6 på pasning fra Werbik, og det kokte på tribunene.

Oilers skapte sjanser til å utligne, men i stedet punkterte Joe Gatenby kampen med scoring i tomt mål 59 sekunder før slutt.

Storhamar var klart best i grunnserien og vant tross en poengstraff med 13 poengs margin etter å ha vunnet 40 av 45 kamper. I sluttspillet ble Lørenskog, Vålerenga og Stavanger i tur og orden slått i fire strake kamper.

Med sin niende NM-tittel har Storhamar like mange som Stavanger Oilers. De to klubbene har med ett unntak (Frisk Asker i 2019) vunnet alle titlene siden 2012. Likevel er det langt opp til mestvinnende Vålerenga, som har 26 NM-titler.

Herjet

Jacob Berglund scoret ledermålet etter 8.19 med et skudd fra kloss hold ved lengste stolpe, på Cole Schneiders pasning fra siden etter en smart vending som lurte Oilers-forsvaret.

Hjemmepublikum håpet på utligning da Storhamars Tommy Hjelm ble utvist i to minutter etter 14.09, men laget fikk knapt en sjanse i overtallet, og rett etter at straffen var sonet økte gjestene tre ganger i løpet av 2.09 minutter.

Først slo Martin Rønnild inn 0-2 etter en pussig situasjon Adrian Saxrud Danielsen skulle lempe pucken inn i sone. Den traff en av dommerne og spratt til Håvard Salsten, som serverte Rønnild på åpent mål. Keeper Jens Hoekstra hadde forlatt målet for å hente pucken i rundvantet.

Snaut halvannet minutt senere gjorde Samuel Solem 0-3 etter at Storhamar gjenvant pucken i motstanderens sone og pucken gikk fra kølle til kølle i raske trekk.

Så varte det bare 42 sekunder før Marcus Bryhnisveen gjorde 0-4. Han brukte muskler i målgården etter at Sverre Rønningen skjøt i stolpen og pirket inn returen.

Vant som vanlig

Patrick Elvsveen scoret et trøstemål for Stavanger i midtperioden, men Kenneth Pappalardo Gulbrandsen gjenopprettet fire måls ledelse.

Så tok kampen fyr etter Rønnilds matchstraff. Werbik (2) og Tristan Langan sto for tre reduseringsmål i løpet av vel fem minutter.

Stavanger var nærmest å bryte seiersrekken til Storhamar i sluttspillet, men Jacob Berglund utlignet til 2-2 da 38 sekunder gjensto av den første finalekampen, og Storhamar avgjorde i forlengningen.

I den siste kampen ble det tett igjen, men som vanlig vant Storhamar.