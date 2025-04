Spissene herjet da Barcelona knuste Dortmund: – Vi elsker å score

Med ett mål og to assist tangerte Raphinha klubbrekorden til Lionel Messi på 19 målpoeng i en mesterligasesong. Han er også turneringens toppscorer denne sesongen med 12 mål.

Lamine Yamal var også i slag og scoret det siste etter å ha vært involvert i to andre.

– Vi tre vil alltid spille sammen, og vi elsker å score for Barcelona, sa Lewandowski.

Raphinha ble kreditert ledermålet i det 25. minutt, men det kunne kostet Barcelona dyrt at han kastet seg fram og satte foten på en ball som var på vei inn i lengste hjørne. Målet ble VAR-sjekket for mulig offside på brasilianeren, men det viste seg at Waldemar Anton var lenger inne og spilte ham onside.

Scoringen var følge av et frispark fra høyre og involverte begge Barcelona-stopperne. Iñigo Martinez møtte serven fra Fermin Lopez ved lengste stolpe og nikket inn til Pau Cubarsi, som slengte ut beinet foran Julian Ryerson og styrte ballen mot lengste hjørne.

Den passerte Gregor Kobel og ville gått inn som en Cubarsi-scoring om ikke Raphinha hadde satt skotuppen på den ved målstreken.

Guirassy bommet

Barcelona dominerte kampen fra start og kom til flere sjanser i de første minuttene, men etter scoringen kom gjestene mer med og kom til flere sjanser. Den største hadde Serhou Guirassy da han i det 36. minutt fikk ballen rett foran mål og ville avslutte på volley. Han traff ikke ordentlig, og keeper Wojciech Szczesny fikk ballen i fanget.

Guirassy traff heller ikke da Karim Adeyemi rett før pause slo et innlegg gjennom målgården. Det passerte rett foran skotuppen hans.

Adeyemi fikk gult kort for lugging i en duell med Jules Koundé rett før Barcelona-scoringen og ble byttet ut ved pause, i frykt for at han skulle pådra seg nok et kort.

Vakkert samspill

Barcelona doblet ledelsen bare minutter ut i den andre omgangen, etter flott samspill mellom angrepstrioen. Lamine Yamal slo et innlegg fra høyre hjørne av 16-meteren. Ved lengste stolpe nikket Raphinha tversover, og ved den andre stolpen trengte Lewandowski bare å sette hodet på ballen fra kloss hold.

Etter snaut halvspilt omgang scoret Lewandowski igjen etter en flott Barcelona-kontring. Frenkie de Jong vant ballen i egen 16-meter, og Fermin Lopez samspilte med Yamal før han raidet inn i feltet og fant Lewandowski med en perfekt pasning.

Yamal satte punktum i det 77. minutt på en ny kontring, framspilt av Raphinha.

Julian Ryerson og resten av Dortmund-forsvaret hadde en stri kveld i møtet med Barcelonas angrepstalenter.

Espen Eskås dømte kampen på Montjuic og gjorde en god jobb, om man ser bort fra en situasjon der han ufrivillig stoppet en Dortmund-kontring da han kom i veien for en tversoverpasning.