Skiskytterlandslagene for neste sesong er klare – dette blir Bø-erstatterne

Det opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding.

Brødrene Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø la opp etter sesongen som gikk. Inn kommer altså Uldal og Sørum, som viste solide takter sist vinter.

– Blant de beste i norsk skiskyting har vi veldig mange sterke utøvere, og det var en krevende jobb å plukke ut hvem som får plass på våre landslag, også i år, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Vetle Sjåstad Christiansen beholder sin posisjon på elitelandslaget.

– Vi har et meget sterkt elitelandslag på herresiden, der alle løperne har prestert på et svært høyt nivå. Det er en god kombinasjon av yngre utøvere og mer rutinerte skiskyttere som gjør at vi står godt rustet inn mot en viktig OL-sesong. Vi ønsker gjerne å ha med oss Vetle Sjåstad Christiansen videre basert på hans erfaring og potensial, som vi vet er høyt, sier Botnan.

Bakken fikk rekruttplass

Elitelandslaget for menn for neste sesong ser slik ut:

Sturla Holm Lægreid (Bærum), Johannes Dale-Skjevdal (Fet), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Endre Strømsheim (Bærum), Vebjørn Sørum (Søndre Ål), Martin Uldal (Birkenes).

Vingrom-løper Sivert Guttorm Bakken er på sin side den eneste nye løperen på et sterkt rekruttlag. Der har han med seg Isak Leknes Frey, Johan Olav Smørdal Botn, Sivert Silsand Gerhardsen, Mats Øverby og Martin Nevland.

– Sivert er et stort treningstalent og en utrolig fin fyr som jobber hardt for det han vil oppnå. Jeg tror hele skiskytterfamilien er glade for å se Sivert lykkes, og det blir flott å ha ham tilbake på lag, sier Anders Øverby, trener for rekruttene.

U23-landslaget består av Håvard Tosterud, Andreas Præsterud, Tov Røysland, Leo Skjellaug Gundersen, Oliver Alm og Andreas Aasen Haug.

Knotten ut av kvinnelaget

På kvinnenes elitelag gjøres det en endring. Karoline Knotten går ut av landslaget som følge av at hun har andre behov enn det landslaget kan gi henne.

– Nå er det slik at vi og Karoline Knotten har ulike ønsker og behov for neste sesong. Derfor har vi landet på at Karoline ikke blir en del av landslaget, sier Botnan.

Knotten vil fortsatt få tilbud om oppfølging og støtte til helseoppfølging, ammunisjon, våpen og ski.

– Vi står til disposisjon for Karoline hvis hun ønsker det som en del av sin treningsplan fram mot neste sesong, forsikrer trener Sverre Huber Kaas.

Landslaget består av: Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF), Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal IL), Juni Arnekleiv (Dombås IL), Ida Lien (Simostranda IL), Maren Hjelmeset Kirkeeide (Markane IL), Marthe Kråkstad Johansen (Bossmo & Ytteren IL)

Kvinnenes rekrutt/U23-lag består av: Gro Njølstad Randby, Sara Agnethe Granvang Tronrud, Siri Galtung Skar, Guro Ytterhus, Ragna Fodstad, Julie Kvelvane, Ann Kristin Aaland, Silje Christine Berg Knutsen, Agathe Brathagen, Guro Femsteinevik, Frida Tormodsgard Dokken og Gunn Kristi Stensaker Tvinnereim.

