Schjelderup med mål og to assist da Benfica tok kjempesteg mot cupfinale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med seieren er Benfica så godt som klar for cupfinalen i mai selv om returkampen på hjemmebane skal spilles etter påske.

Schjelderup spilte hele kampen. Fredrik Aursnes var ikke i troppen onsdag.

Benfica tok ledelsen på et selvmål av Tirsense-kaptein João Pedro etter et kvarter. Han sendte et innlegg fra Samuel Dahl i eget nett.

João Rego doblet ledelsen i det 26. minutt da Schjelderup ble spilt fram på venstresiden og slo et flatt innlegg som Rego beinet i mål.

Schjelderup sto for assist også da innbytter Gianluca Prestianni gjorde 3-0-målet midtveis i 2. omgang. Prestianni kom inn for Rego et par minutter tidligere.

Artur Cabral, også han innbytter, scoret det fjerde målet før Schjelderup tegnet seg på scoringslisten i det 84. minutt med assist fra Prestianni.

I den andre semifinalen vant Sporting Lisboa 2-0 over Rio Ave i første kamp.