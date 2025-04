Leicester-juvel skrev historie – her er de yngste Premier League-debutantene

Monga fikk karrierens hittil største øyeblikk da han ble byttet inn i Leicesters kamp mot Newcastle mandag. 15-åringen fikk spille det siste drøye kvarteret i nederlaget.

– Man kunne se glimt av hans voldsomme kvaliteter. Han er en veldig god kantspiller og har mye fart. Han er et fantastisk talent og en flott gutt, sa manager Ruud van Nistelrooy etter kampen.

15 år og 271 dager gammel tok han seg inn på andreplass på listen over de yngste debutantene i Premier League-historien. Som følge av at han er under 18 år, måtte han samtidig ha på seg en ulik drakt enn lagkameratene. Han får nemlig ikke bære tøy som reklamerer for gamblingselskaper.

Med til historien hører det at Monga aldri tidligere hadde vært i en kamptropp i Premier League før han fikk debuten.

Leicester sliter i Premier League og vil etter all sannsynlighet rykke ned ved sesongslutt. Det skiller 15 poeng opp til Wolverhampton på trygg grunn med 21 poeng igjen å spille om.

Arsenal-stjerne

Monga er samtidig ikke den første 15-åringen som får sjansen i Premier League. Arsenal-stjernen Ethan Nwaneri, som nå er blitt 18 år, har rekorden som den yngste debutanten. Han fikk sjansen for London-klubben i september 2022. Da var han 15 år og 181 dager gammel.

Høyrekanten Nwaneri har de siste årene fått sitt store gjennombrudd med storspill for Arsenal. Denne sesongen har han måttet ta ansvar som følge av langt mer meritterte Bukayo Sakas skade.

Nwaneri står med åtte mål på 31 kamper i ulike turneringer. I Premier League har han spilt 21 kamper for klubben som ligger på andreplass med sju kamper igjen.

– Han er et enormt talent, har lagkamerat Mikel Merino uttalt.

Den neste på listen er Liverpool-profil Harvey Elliott. Han var 16 år og 30 dager da han fikk sin debut for Fulham i 2019.

Listen gjelder kun spillere som har debutert i PL-æraen (siden 1992).

---

Her er de ti yngste PL-debutantene:

1. Ethan Nwaneri, Arsenal – 15 år og 181 dager (debuterte 18. september 2022)

2. Jeremy Monga, Leicester – 15 år og 271 dager (7. april 2025)

3. Harvey Elliott, Fulham – 16 år og 30 dager (4. mai 2019)

4. Matthew Briggs, Fulham – 16 år og 68 dager (13. mai 2007)

5. Isaiah Brown, West Bromwich – 16 år og 117 dager (4. mai 2013)

6. Aaron Lennon, Leeds – 16 år og 129 dager (23. august 2003)

7. Jose Baxter, Everton – 16 år og 191 dager (16. august 2008)

8. Gary McSheffrey, Coventry – 16 år og 198 dager (27. februar 1999)

9. Rushian Hepburn-Murphy, Aston Villa – 16 år og 198 dager (14. mars 2015)

10. Reece Oxford, West Ham – 16 år og 236 dager (9. august 2015)

---