Jakobs barneskolelærere: En mønsterelev, men hermetisk lukket

De tidligere lærerne er fritatt for taushetsplikten sin i forbindelse med at de vitner i straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen. Den ene av lærerne hadde Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) som elev fra han gikk i 2. til 6. klasse.

– Utad var han litt tøff, selvsikker, men hvordan han hadde det inni seg, det vet jeg ikke. Det var liksom en maske. Han virket lite sårbar, sa kvinnen da hun vitnet i Sør-Rogaland tingrett torsdag.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av sønnen og datteren (18) over flere år. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken som nå er i sin tredje uke.

Det var fire vitner i retten torsdag, og ingen har sett noe fysisk vold mot de to fornærmede i saken. De ble alle overrasket over anklagene mot sjubarnsfaren da de fikk vite om dem.

Ingen av de fornærmede i saken var til stede i Sandnes tinghus torsdag.

Overrasket over reaksjon

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen har forklart seg om en voldshendelse fra 2008. Ifølge tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen slo han sønnen gjentatte ganger, samtidig med to flate hender på hver side av hodet, over noe tid, mens han ropte og skrek til gutten en gang i januar/februar 2008. Det skal ha vært en reaksjon på at 7-åringen hadde fått en negativ melding på atferd fra skolen.

Ifølge den ene læreren var Jakob og en annen gutt på trinnet involvert i en episode på den tiden, der det ble behov for å ringe hjem til foreldrene og gi en orientering. Samme dag troppet Tone Ingebrigtsen opp i garderoben på skolen og hentet sønnen.

– Da ble jeg litt overrasket, sa læreren, og la til at moren fortsatte med å komme og hente Jakob over flere dager.

– Jeg tenkte at det var bra at de fulgte opp, men at det gjerne ikke var så kult for denne gutten at moren sto og ventet.

Overrasket over tiltalen

Den andre læreren kjente Jakob Ingebrigtsen godt fra slutten av barneskolen, både gjennom rollen som kontaktlærer og sosiallærer i perioden 2011-2013. Hun beskrev Jakob som en flott gutt, med tilsynelatende masse selvtillit, pliktoppfyllende og høflig, men «veldig, veldig privat». Løpetalentet fortalte for eksempel aldri uoppfordret om idrettsprestasjoner eller noe hjemmefra.

– Han var hermetisk lukket. Så han sa ikke noe, og jeg så ikke noe, sa kvinnen.

Hun ble overrasket da hun hørte om tiltalen mot faren.

– Hva er dette, hva er det jeg ikke har sett? sa kvinnen i retten, før hun ble spurt om hun trodde på det Jakob Ingebrigtsen har fortalt.

– Som lærer tenker du at når et barn forteller noe, så tenker du at du skal tro på barnet. Så får andre finne ut om det er riktig.

Språkbruk og sjargong

Hun påpekte for øvrig at guttungen hadde en språkbruk som andre elever reagerte på og til tider fant sårende. Derfor ble faren Gjert og gutten innkalt til foreldresamtale, hvor hun følte at de begge hadde respekt for det hun sa.

– Jeg sa: Selv om dere snakker sånn hjemme, kan dere ikke ta med dere det ut, for folk blir såret.

De to siste vitnene, tiltaltes svoger og nevø, tok også opp at det var en til tider «stygg ordbruk». Svogeren var imidlertid klar på at det var guttene som framprovoserte kranglingen.

– Alt ble protestert på, alt skulle kommenteres, og da ble det en diskusjon.

Gjert Ingebrigtsens eldste søster og hennes familie har vært naboer med Ingebrigtsen-familien i perioden 2005 til 2017.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen konfronterte ham med uttalelser fra politiavhør der svogeren sa han har vært inne på tanken å gå til barnevernet to-tre ganger, mest av hensyn til de minste barna som var vitne til kranglingen. Han sa også til politiet at «den tonen som er brukt, er opp mot det som kan anses som psykisk vold». I retten bekreftet han dette, da det ble tatt opp.

Hyllet svogeren og onkelen

Både svogeren og nevøens beskrivelse av Gjert og livet i familien Ingebrigtsen støtter for øvrig tiltaltes versjon: En fantastisk person med stor omsorg, særlig for kona og barna.

– Han kan være intens og bli gira. Jeg har aldri opplevd at han har sagt eller gjort noe som skulle skade noen, men når han uttaler seg, er han direkte, han vet hva han snakker om, og han har rett når han tar opp ting. Det kan det være vanskelig for andre å forholde seg til, sa svogeren.

I rettssaken har tiltalte hevdet de hadde et åpent hjem med 15-20 personer innom daglig, noe ingen av barna hittil har sagt at de kjenner seg igjen i.

Svogeren mener imidlertid, som Gjert, at barna kunne velge fritiden sin på linje med andre, og at alle barna hadde vennegjenger som var inn og ut av huset.

– Det var ganske folksomt til tider, når alle hadde med sine venner, sa han.

Hang ikke på greip

Verken svogeren eller nevøen har sett fysisk maktbruk eller vold eller tegn til slikt hos naboen eller sett noen av barna redde.

Det kom også fram at svogeren på et tidspunkt etter anklagene kontaktet Norges Friidrettsforbund i Gjerts forsvar. Han opplevde at forbundet var tvunget av Jakob og brødrene til å utestenge friidrettstreneren, fordi sønnene «ikke ville ha Gjert i manesjen»

Inntrykket hans har vært at konflikten som ledet til tiltalen, startet fordi guttene ville ha inntektene fordi det var de som løp, og at det var det økonomiske som medførte at de brøt med faren.

– Jeg fikk ikke denne saken til å henge på greip, og det gjør jeg fortsatt ikke, sa svogeren.

