Glimt herjet med Lazio: – En av de råeste prestasjonene

Glimt jakter å bli det første norske laget i en semifinale i en europeisk turnering. Etter første kamp i Bodø har de gulkledde en luke etter å ha kjørt over motstanderen på eget gress.

Ulrik Saltnes scoret begge mål etter pause. 32-åringen scoret også to mål i seieren over HamKam sist helg og har dermed vært avgjørende for Glimt den siste tiden. Han var på tampen svært nær hattrick.

– Jeg synes egentlig vi startet litt treigt. Vi var litt stresset og ventende. Det var klasseforskjell i 2. omgang. Det blir en annen kamp i Roma, men det var en utrolig opplevelse, sa Saltnes til Viaplay.

– Det er det man kommer til å tenke på. Litt ergerlig, sa han om bommen da han kunne fullført sitt hattrick.

Lazio-laget består av mange profiler. Pedro Rodriguez, Matteo Guendouzi og Alessio Romagnoli er blant navnene. De fikk til lite på Aspmyra.

Glimt presset gjestene i 1. omgang, og både Hauge, Ole Didrik Blomberg og Patrick Berg kom til gode muligheter uten å lykkes. Glimt hadde mest ball og prøvde å bryte ned et godt drillet Lazio-forsvar.

Storspill

Men uttellingen kom fort etter pause. Hjemmelaget pangåpnet og tok ledelsen etter ett minutt og tolv sekunder. Saltnes fikk ballen fra Blomberg inne i 16-meteren og var smart da han la den i nærmeste hjørne. Glimt spilte seg flott fram til scoringen.

I etterkant fikk Glimt mange brudd i god posisjon og kunne fort ha doblet ledelsen. Etter en time var nok Lazio svært fornøyde med at det fortsatt sto 0-1.

Med 20 minutter igjen fikk hjemmelaget igjen hull på byllen. Hauge vippet ballen flott inn til Saltnes, som fulgte opp med å vippe den over en utrusende keeper.

Etter 83 minutter fikk Saltnes stå alene foran mål, men skuddet gikk rett på Lazio-keeper Christos Mandas.

– En større mulighet får man ikke, var Viaplay-ekspert Nils Johan Sembs dom.

I overtiden var det Odin Bjørtufts tur til å bli stoppet av Mandas.

– Det kjennes greit å ha en tomålsledelse. Jeg hadde tatt det på forhånd, men slik som kampen ble, er jeg skuffet over at det ikke ble mer. Det er litt bittert ikke å score flere enn to, sa Håkon Evjen.

– Det er nok en av de råeste prestasjonene vi har hatt, la Jens Petter Hauge til.

Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Tottenham eller Eintracht Frankfurt i semifinalen.

Værskifte

Det snødde mye i Bodø i formiddagstimene, men ved avspark var det fint vær med solgløtt. Utover i kampen kom det likevel noen snøfnugg.

Den rutinerte Premier League-dommeren Michael Oliver ledet oppgjøret.

Glimt slo Olympiakos i åttedelsfinalen. Før det ble nederlandske Twente slått i første utslagsrunde. Glimt møtte storklubber som Manchester United (2-3-tap borte) og Porto (3-2-seier hjemme) i ligafasen.

Glimt har fått en solid start på sesongen i Eliteserien med seirer over Bryne og HamKam. Neste kamp er borte mot Molde 21. april.