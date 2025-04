Tidligere profil slakter Uniteds keeper: – En av de verste i klubbens historie

Matic spiller for franske Lyon, som skal møte Manchester United i kvartfinalen i europaligaen torsdag.

Onsdag møtte serberen pressen for å snakke om gjensynet med det som var arbeidsgiveren hans fra 2017 til 2022. På pressekonferansen ble han konfrontert med at United-keeper André Onana skal ha uttalt at United er et langt bedre lag enn Lyon.

Det fikk Matic til å rette et solid verbalt svingslag tilbake mot sisteskansen.

– For å kunne si noe sånt, må du ha dekning for det. Onana? Jeg respekterer alle, men sier du noe sånt, må du regne med å få svar. Hvis du er en av de verste målvaktene i Manchester Uniteds historie, må du tenke på hva du snakker om, svarte Lyon-profilen.

Han var imidlertid ikke ferdig med det.

– Hvis David de Gea, Peter Schmeichel eller Edwin van der Sar hadde uttalt det, ville jeg stilt spørsmål ved meg selv, men hvis du statistisk sett er en av de verste målvaktene i Manchester Uniteds moderne historie, må han vise noe før han sier sånt, fortsatte Matic.

Etter at han forlot United i 2022 har han spilt for Roma, Rennes og Lyon.