Svigerdøtrene ble også redde for Gjert: – Utrolig truende

Konene til Henrik Børkja Ingebrigtsen og Jakob Asserson Ingebrigtsen vitnet onsdag i saken mot trenerpappaen fordi de kan kaste lys over flere hendelser i friidrettsfamilien.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner mot Jakob (24) og søsteren (18) over flere år i oppveksten. Han nekter straffskyld.

De to vitnene tegnet et bilde av en temperamentsfull og kontrollerende far og trener som kjeftet mye. Børkja Ingebrigtsen fortalte om tre episoder for egen del der hun ble «ekstra satt ut».

Om en av episodene sa hun at hun faktisk «ble veldig redd for Gjert». Det var i forbindelse med et VG-intervju i 2019 med henne og samboerne til Filip og Jakob Ingebrigtsen, der Gjert og Tone Ingebrigtsen ba om å få lese gjennom intervjuet før publisering.

Byttet dørkoder og hadde venninner på vakt

– Da hadde jeg fått spørsmål om jeg fikk mye hjelp med ungene når Henrik var borte. Jeg svarte at det er lettest å spørre sine egne (foreldre), men at Gjert og Tone stiller opp så mye de kan, og at de har et travelt liv og små unger selv.

Den uttalelsen falt Gjert Ingebrigtsen tungt for brystet, og han skal angivelig ha skjelt ut og truet svigerdatteren på telefon.

Børkja Ingebrigtsen sier at det endte med at den delen av intervjuet ble skrevet om. I etterkant var hun redd for at Gjert skulle oppsøke henne hjemme.

– Henrik var borte, og jeg skulle være lenge alene med ungene. Gjert oppførte seg utrolig truende i telefonen, og jeg var redd for at han skulle møte opp fysisk. Jeg hadde venninner i området som var på telefonvakt i tilfelle han møtte opp. Vi endret alle kodelåsene på huset, og for første gang var jeg faktisk fysisk redd for at han skulle komme til meg og konfrontere meg på en eller annen måte.

– Surrealistisk

Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokaten til de fornærmede i saken, merket seg at det for første gang ble gråting i rettssalen da konene til Jakob og Henrik Ingebrigtsen forklarte seg. Begge måtte ta enkelte korte pauser underveis.

– Det er ganske sterkt å se at første gang det blir gråt i vitneboksen, er når de kommer. De beskriver også hvordan deres ektemenn har vært preget av familielivet, ved at brødrene ikke er så gode til å vise følelser. Det beskriver jo disse kvinnene med ganske sterke følelser selv, begge to, sier Larsen.

Gjert Ingebrigtsen sa i retten at det var surrealistisk å høre på Liva Børkja Ingebrigtsens vitnemål. Tiltalte beskrev flere av påstandene hennes som «helt ko-ko».

Om episoden med VG-intervjuet sa han:

– Jeg har ingen kjennskap til det som kommer fram rundt den avisartikkelen. Det var ikke i nærheten av slik det beskrives her.

Konfrontasjon på trening

Elisabeth Asserson Ingebrigtsen fortalte detaljert om den første gangen hun personlig opplevde frykt for Gjert Ingebrigtsen. Det skjedde under en av Jakobs treningsøkter på Sandnes stadion i september i 2022, der hun var med som sykkelhare. Så dukket tiltalte opp og ville snakke, men han fikk beskjed om å vente.

Dette skal ikke Gjert Ingebrigtsen ha akseptert, og det oppsto en amper situasjon mellom far og sønn, med trusler fra tiltalte om at han skulle ringe politi og mediene og fortelle «hvor stygg og slem» Jakob var som hadde «sveket familien sin sånn».

Da Elisabeth Asserson Ingebrigtsen brøt inn og sa til svigerfaren at «nå er det på tide at du går», fikk hun en krass avfeiing.

– Jeg var helt gelé i beina, helt skjelven. Og etter det har jeg vært redd og bekymret for at jeg skulle møte på ham i dårlig humør, sa hun i retten.

Gjert Ingebrigtsen kommenterte ikke spesifikt Elisabeth Asserson Ingebrigtsens påstander i retten. Han sa at å kommentere blir å gjenta seg selv, og han har kun erkjent at han har et kroppsspråk og stemmevolum som kan misoppfattes som aggressivt.

Han benekter at han har slått noen i hele sitt liv.