Svartebørsen koker før Glimt-kamp – billetter til 30.000 lagt ut for salg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Billettene til kampen forsvant på under en time da de ble lagt for salg, uten at det har lagt noen demper på interessen, skriver NRK.

Etter det har det blitt lagt ut flere billetter til det fotballsultne publikummet som også har blitt solgt fort som svint, også på bortefeltet. Det skyldes at Lazios supportere er utestengt fra oppgjøret etter rasistisk oppførsel i åttedelsfinalen mot Viktoria Plzen fra Tsjekkia.

Dette har gjort at enkelte har følt seg fristet til å tjene penger på videresalg. På et tysk nettsted er det lagt ut billetter til salg for svimlende summer.

På nettstedet Ticombo kan billetter kjøpes for drøyt 30.000 kroner. De samme billettene ble solgt for 350 kroner på Glimts nettsted.

Glimt fraråder noen å la seg friste.

– Vi oppfordrer ingen til å kjøpe via slike kanaler, da det ikke er lov til å selge billetter dyrere enn hva de opprinnelig kostet, sier medieansvarlig Simen Pedersen.

Les også: 50 millioner ligger i potten for Glimt mot Lazio – kan passere 300 millioner inntjent