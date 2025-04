Norsk hopper bryter tausheten etter VM-jukset: – Jeg har ikke hatt fotfeste

Det er i et større intervju med Gudbrandsdølen Dagningen at Johansson setter ord på hvordan de siste ukene har vært.

– Det har vært veldig spesielt. Den beste beskrivelsen er at det føles ut som jeg har svevd i ingenting. Jeg har ikke hatt fotfeste, sier lillehamringen.

Johansson ble sammen med Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik og Johann André Forfang suspendert som følge av avsløringen om norsk juks under VM.

Siden er det innledet gransking fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Johansson reagerer på situasjonen han har havnet i.

– Jeg mener dette burde vært en enkel sak å løse, men slik gikk det ikke, sier han til GD.

Engasjerte advokat

Skihopperen har søkt advokatbistand i saken. Juristene Nicolai Løland Dolva og Thomas Flo Haugaard fra Alver advokatfirma er kritisk til måten FIS har håndtert saken på.

De viser til FIS-regler og hevder Johansson aldri burde vært suspendert.

– FIS har et grundig regelverk for håndtering av slike saker. De har hoppet bukk over alle krav. For å gå til midlertidig suspensjon må de først ha en formell siktelse. Det handler om å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sier Haugaard.

Suspensjonen av Johansson og de andre norske hopperne ble opphevet etter at siste verdenscuprenn var over for sesongen.

Ny dressundersøkelse

Landslagstrenerne Magnus Brevig og Thomas Lobben samt skredderen Adrian Livelten er fortsatt suspendert.

Onsdag skal de norske hoppdressene gjennomgås på nytt av FIS med representanter for Norges Skiforbund til stede. Det skjer i Sveits.

Robert Johansson reagerer på at ikke utøverne får være til stede. Han avviser overfor GD bestemt å ha kjent til at dresser er blitt manipulert med.

NTB har sendt FIS flere spørsmål om anklagene Johansson og hans advokater retter mot forbundet, foreløpig uten å få svar.

