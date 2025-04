Mannen som forfulgte langrennsstjernen Frida Karlsson dømt til bot og prøvetid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en dom publisert onsdag.

Mannen var tiltalt for å ha forfulgt Karlsson både fysisk og over telefon mellom oktober 2023 og februar 2025. Han skal ha oppsøkt henne på treningsleirer og utenfor hjemmet i Östersund.

I tillegg til å ha oppsøkt skistjernen ved flere anledninger, på forskjellige steder i landet, skal mannen ha ringt henne over 200 ganger. Han skal også ha sendt utallige tekstmeldinger.

På mannens telefon fantes det over 7000 bilder, de aller fleste av Karlsson.

Retten anser mannens opptreden som «så intensiv at det har innebåret en krenking av langrennsstjernen», heter det.

Løp for å unnslippe

Under rettsforhandlingene fortalte Karlsson at hun har vært stresset og redd ved flere anledninger.

– Jeg reagerte virkelig da jeg hørte stemmen hans i Stockholm. Da ble jeg redd. Jeg hadde tenkt å løpe rolig sammen med en venninne, men da han var ved min side, løp jeg for å stikke av fra ham, sa skistjernen.

65-åringen har vært varetektsfengslet siden 21. februar i påvente av en dom.

Han dømmes nå til bot og prøvetid. Prøvetid innebærer at dersom mannen begår nye lovbrudd i løpet av de neste to årene, vil nye straffetiltak bli vurdert.

40.000 svenske kroner tilsvarer 43.800 norske kroner.

Syden-reise

Mannen kjøpte også en tur-retur-billett til spanske Tenerife, der Karlsson var på et lengre treningsopphold høsten 2024. Da flyet lettet, var han imidlertid ikke om bord.

– Jeg skammer meg, men må innrømme at jeg mistet flyet til Tenerife! Utrolig, men sant. Beklager, skrev han i en SMS til Karlsson den gangen.

Meldingen ble sendt etter at han i november i fjor ble ilagt et kontaktforbud mot Karlsson. Dette har mannen brutt flere ganger, blant annet ved å sende et håndskrevet brev til skistjernen.

Brevet, adressert til 25-åringens foreldre, var datert 14. februar – litt over tre uker før skistjernen vant VM-gull på femmila i Trondheim.

