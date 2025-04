Slik er pyrostatusen i Eliteserien – Tromsø, Rosenborg og Vålerenga har fått nei

Det viser en gjennomgang NTB har gjort, og som bekreftes av toppklubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball (NTF).

13 av de 16 klubbene i Eliteserien har søkt om dispensasjon for pyrobruk, og bare tre av dem – Rosenborg, Tromsø og Vålerenga – har fått avslag. Alle de tre nevnte klubbene er i søknadsprosesser, og Vålerenga og Tromsø har klaget på et avslag fra Brann- og redningsetaten i Oslo.

– Tromsø hadde dispensasjon for bruk av pyro i perioden 18.10.2024 til 23.10.2024 , men denne ble trukket tilbake etter første kamp. Saken er nå til behandling hos klagenemnda, får NTB opplyst av Tromsø brann og redning.

Kristiansund er på sin side i tenkeboksen når det gjelder pyro. KFUM ønsker derimot ikke pyroteknikk på sin stadion, mens Bodø/Glimt har valgt ikke å søke på nytt etter et avslag i fjor høst.

– Gjør det for å ta ansvar

To serierunder ut i sesongen er NTF-direktør Jens Haugland godt fornøyd med gjennomføringen. Han roser klubbene og supporterne for måten de har håndtert pyroteknikken på.

– På generelt grunnlag vil jeg si at dette har fungert veldig bra. Jeg synes supporterne og klubbene har jobbet veldig godt med det, sier han til NTB og kommer med en liten bønn i retning hovedstaden.

– Jeg håper også at Oslo kan være med og se den utviklingen. For vi gjør jo ikke dette for å lage problemer, vi gjør det for å ta ansvar, sier Haugland.

Enn så lenge er én klubb bekreftet bøtelagt for pyrobruk denne sesongen. Vålerenga ble straffet av Norges Fotballforbund med 37.500 kroner i bot fordi supporterne brukte fyrverkeri under serieåpningen mot Viking.

Oslo-nei

Tilsvarende problematikk var det i Oslo foran cupfinalene på slutten av forrige sesong. En søknad fra Norges Fotballforbund ledet da til en omfattende prosess. Brann- og redningsetaten i Oslo avslo først søknaden og sto deretter fast på vedtaket sitt da Vålerenga anket.

Saken ble så sendt til Oslo kommunes klagenemnd. Der endte NFF opp med å få medhold, til tross for at byrådssekretariatet for miljø og samferdsel hadde innstilt på at klagen skulle avvises.

Det ble dermed åpnet for bruk av pyroteknikk under mennenes cupfinale, selv om Brann- og redningsetaten mente at bruk av nødbluss ikke er forenlig med brann- og eksplosjonsvernloven.

RBK søker for enkeltkamper

Det var i fjor sommer at Justis- og beredskapsdepartementet ga dispensasjon for bruk av pyro på tribunene under strenge begrensninger. Forbeholdet er at det gis tillatelse fra det lokale brann- og redningsvesenet.

Aktørene i norsk fotball har hele tiden argumentert med at kontrollert bruk av nødbluss vil bidra til å redusere uforsvarlig og ulovlig bruk blant supportere.

På Lerkendal vekket en uønsket hendelse sterke reaksjoner i september, da en ti år gammel gutt ble truffet av et bluss og fikk skader i øret og på armen. Rosenborg har per nå ikke dispensasjon for pyro, men skriver:

«Rosenborg Ballklub vil sammen med grupperingene på Øvre Øst samarbeide og legge planer for hvilke kamper vi skal søke om å få lovlig bruk av pyro på Øvre Øst. Det er kun grupperingene på Øvre Øst som vil få dispensasjon når dette er klart, og det er de som organiserer bruken.»

---

Status for pyroteknikk blant eliteserieklubbene:

* Har fått dispensasjon: Brann, Bryne, Fredrikstad, HamKam, Haugesund, Molde, Sandefjord, Sarpsborg, Strømsgodset, Tromsø, Viking.

* I tenkeboksen: Kristiansund.

* Har fått avslag, men anket: Vålerenga.

* Har søkt/skal søke: Rosenborg.

* Søker ikke: Bodø/Glimt, KFUM.

---