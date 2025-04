Jakob Ingebrigtsens ektefelle: Han gråt og følte seg som et objekt

Elisabeth Asserson Ingebrigtsen (24), kona til Jakob Asserson Ingebrigtsen (24), vitnet én dag før oppsatt plan i straffesaken mot svigerfaren, Gjert Ingebrigtsen onsdag.

Han er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner mot Jakob og søsteren (18) over flere år i oppveksten.

Som kjæreste med Jakob skal Elisabeth Asserson Ingebrigtsen i flere år ha sett faren kjefte på ham. Jakob skal ha blitt kalt «idiot», «dum» og fortalt at «du må ikke tror du er noe fordi du har vunnet, for det er jeg som har trent deg fram».

Særlig etter OL-gullet i 2021 trakk kjæresten seg mer vekk, særlig fra situasjoner som kunne føre til konfrontasjoner med faren. Det gjorde at paret ble mer passive, bare for å slippe kampene for å få lov til å gå ut eller reise bort.

Elisabeth Asserson Ingebrigtsen begynte å gråte da hun snakket om julen, der de egentlig skulle til hennes familie julaften.

– Natt til julaften gråt han (Jakob) og sa at han følte seg som et objekt for familien og de rundt. Det er vel en av kanskje tre ganger han har grått foran meg. Jeg måtte fysisk dra ham ut av sofaen på morgenen på julaften for å ta ham med til familien. Han ville ikke ha en dragkamp om han skulle være sammen med sin eller min familie, sa 24-åringen.

Sjokkert over knipseavsløring

Asserson Ingebrigtsen kom inn i familien i 2016, og hun har selv ikke sett noen tilfeller av fysisk vold mot verken den unge svigerinnen eller ektefellen, de to fornærmede i saken. Hun har imidlertid opplevd Gjert Ingebrigtsens lynne og framferd, og hvordan barna etter hennes utsagn endret seg over tid.

Asserson Ingebrigtsen beskrev den unge datteren i familien som en sprudlende, kreativ jente, med mye energi, som gjorde mye forskjellig og nærmest ble en lillesøster for henne.

Hun beskrev en merkbar endring 2019 og husket veldig godt hendelsen beskrevet i tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen, der han skal ha knipset datteren i ansiktet i bilen.

– Hun kom opp og var ganske sjokkert. Jeg var i sjokk, sa Asserson Ingebrigtsen.

Jakob skal imidlertid ha forklart at slik knipsing hadde skjedd med alle søsknene.

– Jakob sa det var ikke noe nytt, at «det bare er sånn han er,» og at «du bare må holde ut til du blir 18 og kan flytte ut. Da skal vi hjelpe deg», sa Asserson Ingebrigtsen.

– Jeg angrer på at jeg ikke tok mer tak og spurte mer om det da, la hun til.

Les også: Henrik Ingebrigtsens kone i retten: – Hun ble behandlet utrolig dårlig

– Veldig vondt

Også onsdag ble episoden der Gjert Ingebrigtsen skal ha slått datteren sin med et håndkle et tema i retten. Tiltalte gjentok etter Asserson Ingebrigtsens forklaring at dette aldri har skjedd.

– Det er veldig vondt for meg å høre dag etter dag at jeg skal ha forårsaket et rødt merke på kinnet til NN (datteren). Det er fysisk og teoretisk umulig. Det er slitsomt å sitte her dag etter dag og høre dem si det, sa Gjert Ingebrigtsen.

Tidligere på dagen beskrev han flere av påstandene fra Liva Børkja Ingebrigtsen som «helt ko-ko», og han uttalte nok en gang at det var surrealistisk å sitte og høre på vitnemålene i retten.

Les kommentar: Takk og pris at rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen ikke går for lukkede dører

Ble bekymret for de yngste barna

Asserson Ingebrigtsen er jevngammel med Jakob og var 16 år da hun kom inn i familien. På det tidspunktet bodde både Filip og Henrik Ingebrigtsen i kjellerleilighetene i familiehjemmet.

Etter noen rolige måneder, ble det flere og svært høylytte krangler i huset. Hun sier hun tidlig begynte å reagere på måten det ble snakket på til de tre yngste barna.

– Jeg tenkte at dette kunne være en sak for barnevernet, for slik skal man ikke snakke med barn. Men etter å ha vært sammen med familien en stund, ble dette en slags normal. Det ble dysset ned, og jeg forklarte til venner «at det er bare sånn det er».

Les også: Henrik Ingebrigtsen slaktet pressen: – Tenker kun på seg selv

Skjelt ut og kalt terrorister

Senere i forholdet sier hun at svigerfarens utbrudd også gikk utover henne selv. Et enkelt spørsmål om hun kunne bli med på en treningsøkt, skal ha blitt besvart med voldsom skriking mot Jakob.

Senere ble det reaksjoner da paret ønsket å gjøre sine egne ting, som da de ville flytte sammen.

– Når dette skulle bli tatt på alvor, da vi nærmet oss 18, så ble vi skjelt ut og kalt terrorister. Og vi er blitt fortalt i drypp senere om hvor slemme vi var.

Svigerdøtrene vitner i saken mot tiltalte fordi de kan kaste lys over flere hendelser i familien Ingebrigtsen og i perioder har bodd i familiens hjem, der det er innredet leiligheter i underetasjen.

Les også: Svela sjokkert over anklagene mot Gjert Ingebrigtsen: – Han er en grei kar

Les også: Filip Ingebrigtsen i retten: Så faren slå Jakob