Ishockeyprofilen Alexander Bonsaksen legger opp: – Har klart å tyne det ganske langt

Bonsaksen har vært aktiv i 20 år. Etter årets sesong er det slutt, sier han i en pressemelding.

– Jeg har følt at jeg har vært på lånt tid en stund. Jeg fikk beskjed da jeg var 29 år og opererte venstre hofte for første gang at jeg hadde to år igjen. Så jeg har klart å tyne det ganske langt. Men i høst merket jeg at hoften som allerede er operert to ganger, begynte å krangle igjen, så jeg begynte da å innse at det gikk mot slutten.

Bonsaksen startet seniorkarrieren med debut for Vålerenga i 2005/06-sesongen. I etterkant har han spilt for Modo og Rögle i Sverige, Tappara og KooKoo i Finland samt Frisk Asker i Norge. Foran årets sesong signerte han for Vålerenga.

– Når jeg nå gir meg, gjør jeg det vel vitende om at jeg har oppnådd alle drømmene mine, og med det vært veldig heldig, sier han.

38-åringen tok tre NM-gull med moderklubben. Han stoppet på 345 kamper for de kongeblå.

Bonsaksen har spilt tre OL- og ti VM-sluttspill med landslaget. I alt fikk han tolv sesonger som utenlandsproff.

Bonsaksen har to barn sammen med den tidligere snowboardstjernen Silje Norendal.

