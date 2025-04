Holmenkollstafetten er utsolgt etter rekordinteresse – påmeldingen stanset

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pågangen har vært stor fra lag både på telefonen og epost de siste dagene, men beskjeden til etternølerne har vært klar: Det er ikke lenger mulig å melde på lag, opplyser Tjalves arrangementskoordinator Thea Alsaker.

5000 lag er påmeldt, og pågangen har aldri vært større. 75.000 løpere skal i aksjon i Oslos gater 10. mai. Kapasiteten har nådd sitt foreløpige metningspunkt.

– Det er veldig gledelig å se økningen i antall deltakere som har vært de siste årene. Slik som stafetten er arrangert nå, vet vi at byen og arrangementet har kapasitet til å gjennomføre en stafett med 5000 lag på en god måte slik at vi kan gjenta suksessen fra tidligere år, sier Alsaker.

Arrangøren vil være helt sikre på at de kan tåle en ytterligere økning i antall deltakere før de vurderer å ta inn flere lag.

– Derfor har vi i år stengt påmeldingen for 2025 på et antall vi vet at vi har kapasiteten og infrastrukturen til å håndtere, sier arrangementskoordinatoren.