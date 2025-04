Glimt-stjerne foran historisk Europa-kveld: – Ingen grunn til å ha noen sorry-holdning

Oppgjøret mot den italienske hovedstadsklubben har historiske dimensjoner for et Glimt-mannskap som kan bli det første norske som kommer seg til en europeisk semifinale.

Onsdag møtte trener Kjetil Knutsen og Berg pressen for å snakke om den gedigne oppgaven. Der ble de konfrontert med at Glimt nå er igjen i europaligaen sammen med store klubber Manchester United og Tottenham.

– Det er et fantastisk selskap å være en del av. Vi føler oss privilegerte som får spille en kvartfinale i europaligaen, men samtidig synes jeg det er fortjent. Det er ingen grunn til å ha en sorry-holdning for at vi er her, sa Berg til pressen.

Hjemmebanefordel

Trener Knutsen er på samme linje.

– Jeg er utrolig stolt over at Glimt er det ene av disse åtte lagene. Å være en del av dette fellesskapet og sånne type kamper betyr mye, og det er sikkert noe vi vil huske når vi blir eldre. Jeg er trygg på at vi har det som skal til for å være konkurransedyktige, sa han.

Knutsen ser gode muligheter for å sjokkere Lazio.

– Mulighetene ligger i at vi er på hjemmebane i en ekstremt viktig kamp. Glimt-spillerne er i bra form og har bra selvtillit. Vi ser fram til å teste oss mot en stor europeisk klubb, sa han.

Glimt har solgt ut Aspmyra i forkant av oppgjøret mot klubben som ligger som nummer seks i Serie A. Returkampen spilles i Roma neste torsdag.

Les også: Svartebørsen koker før Glimt-kamp – billetter til 30.000 lagt ut for salg

Millioninntjening

Glimt tok seg til kvartfinale ved å slå Olympiakos 4-2 i åttedelsfinalen. Før det ble Twente slått i første utslagsrunde.

Skulle Glimt ta seg til semifinale, vil det gi 50 millioner kroner i premiepenger. Da vil klubben samtidig passere 300 millioner kroner inntjent i løpet av europasesongen.

I en eventuell semifinale venter enten Tottenham eller Eintracht Frankfurt. De to andre kvartfinalekampene er Rangers – Athletic Bilbao og Lyon – Manchester United.

Finalen spilles i Bilbao 21. mai. Vinneren der blir også klar for mesterligaen neste sesong.

Les også: 50 millioner ligger i potten for Glimt mot Lazio – kan passere 300 millioner inntjent