Frankrike ble for sterke for Norge på Ullevaal: – Vi lærte mye

Baltimore inviterte i det 76. minutt til veggspill med Grace Geyoro og satte fart inn i feltet. Hun tok ned framspillet omringet av tre norske forsvarere og skjøt utakbart i hjørnet bak Cecilie Fiskerstrand.

Mateo nikket inn 2-0-målet i det 85. minutt, sekunder etter at hun ble byttet inn. Hun satte hodet på Salma Bachas innlegg etter et kort cornertrekk.

Frankrike er dermed gruppevinner allerede før de to siste kampene i månedsskiftet mai-juni, og klar for sluttspill i høst.

– Det er kamper mot slike lag jeg vil spille, for de setter oss på prøve. Det er en utfordring for hver eneste spiller, og vi lærte mye i dag, sa landslagssjef Gemma Grainger til NTB.

– Vi manglet mange spillere, det er faktum, men jeg har lært mye om bredden i spillergruppa. Vi forbereder oss til en sommer hvor vi vil ha suksess, og smellene vi får nå kan vise seg verdifulle.

Norge må på neste samling prestere mot Island (i Trondheim) og Sveits (i Sion) i kamper som gjelder å sikre 2.-plassen og unngå nedrykk eller nedrykkskvalifisering. De samme lagene er motstandere også i sommerens EM-sluttspill.

Med fire poeng er Norge åtte bak gruppevinner Frankrike i nasjonsligaen, men foran Island (3) og Sveits (2) etter de sistnevntes 3-3-kamp tirsdag.

Fire av Norges fremste offensive profiler mistet samlingen med skade, og Karina Sævik sluttet seg til skadelista da hun tråkket over tidlig tirsdag. Kanskje ikke så rart at de to kampene ikke ga noen norske mål. Nærmest var Frida Maanum med et tverrliggertreff rett før slutt.

– Frankrike er gode, men det er små marginer. Vi slapp inn to pissmål. Hadde vi unngått ett av dem, og mitt skudd hadde gått inn, så kunne vi stått her og vært ganske happy med 1-1, sa Maanum til NTB.

De norske jobbet hardt for poeng foran 7071 tilskuere, men måtte innse at Frankrike vant fortjent.

Bølge etter bølge

Maanum presset aggressivt i første linje med Elisabeth Terland, men de franske var mer komfortable med å spille seg gjennom høyt norsk press enn Norge var med det høye franske presset. De norske slet med å spille seg ut, og Frankrike kom i bølge etter bølge med angrep som ofte ble farlige.

Sævik fikk tidlig en smell. Hun prøvde å spille videre, men måtte etter 20 minutter byttes ut med Signe Gaupset, som i sin femte landskamp for første gang fikk spilletid før pause.

Hun skaffet umiddelbart et hjørnespark som førte til Norges første sjanse. Maanum gikk i duell om serven fra Vilde Bøe Riise, og ballen gikk i en høy bue mot mål, der keeper Pauline Peyraud-Magnin med nød og neppe holdt den ute.

Ellers var det Frankrike som skapte farligheter på Ullevaal, og som etter 34 minutter hadde den første omgangens største sjanse da Sakina Karchaouis skudd fra 20 meter traff stolpen. Fiskerstrand var etter ballen og hadde flaks da returen passerte rett bak ryggen hennes uten å sprette i mål.

Fiskerstrand-smell

Rett før pause var det drama rundt samme stolpe igjen, da Fiskerstrand måtte reagere lynraskt for å hindre at Melvine Malards harde innlegg snek seg i mål. Hun slo hodet i stolpen og ble liggende. Flere lagvenninner ilte til for å hjelpe, men ballen var fortsatt i spill, og Frankrike var bare en norsk blokkering unna et ledermål.

Fiskerstrand ble sjekket i flere minutter før hun ble klarert for videre spill. 2. omgang spilte hun med en hodebandasje og en stor kul i pannen.

Norge var ikke uten muligheter i tillegg til de nevnte. I det 40. minutt fyrte Terland av en dupper fra vel 25 meter som keeper slo over mål, og på hjørnesparket ble det kaos i målgården da spillere fra begge lag duellerte om ballen. Guro Bergsvand blødde kraftig neseblod etter at Frankrike klarerte.

– Jeg vet ikke hva som traff meg i nesa. Jeg begynte bare å blø, sa Bergsvand.

Frankrike fortsatte å styre kampen etter pause, og det var spilt snaut to minutter av den andre omgangen da Marie-Antoinette Katoto sendte et volleyskudd i tverrliggeren og over. Hun kom foran Mathilde Harviken på et innlegg fra venstre, men skuddet ble akkurat for høyt.

Det siste kvarteret skulle Frankrike lykkes.

– Vi tapte for et bedre lag, men det var god læring i det. Neste samling har vi to viktige kamper som også er forberedelse til et sluttspill jeg gleder meg utrolig til, sa Maanum til NTB.