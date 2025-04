Declan Rice senket Real Madrid med to frisparkperler i storseier

London-klubben har dermed et fantastisk utgangspunkt foran returoppgjøret i Madrid. Klarer de å overliste den spanske storklubben over to kamper, venter vinneren av oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa i semifinalen.

Avansementet til semifinalen blir i så fall Arsenals første siden 2008/09-sesongen. Real Madrid har på sin side spilt semifinale i 12 av de siste 14 sesongene.

Real Madrid er også den mestvinnende klubben i Champions League-historie med 15 triumfer, mens Arsenal fortsatt har til gode å vinne den gjeveste europeiske cupturneringen.

Arsenal åpnet kampen friskt og kom seg til en rekke store sjanser, hvor det bare var en enestående Thibaut Courtois og metallet som gjorde at de ikke ledet til pausen.

– Arsenal har vært det beste laget i denne omgangen, og de er nok svært skuffet over å gå til pause med uavgjort, sa Premier League-legenden Alan Shearer på Amazon Prime.

Rice-magi

Det smakte nok derfor ekstra godt da Declan Rice curlet vertene i ledelsen på et frispark fra om lag 25 meter.

– Ta inn dette øyeblikket. For et treff, Declan Rice. Real Madrid-stjernene står og måper. For et frispark, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er rett og slett praktfullt. Keeperen hadde ikke en sjanse, istemte Shearer.

Og midtbanedirigenten var ikke ferdig der. Bare 12 minutter senere banket han et nytt frispark opp i krysset og doblet Arsenals ledelse.

– Er det mulig? Har vi noen gang sett dette før? Han er i ferd med å bli Real Madrids store mareritt, sa Alsaker.

– Perfeksjon, estetisk nytelse. Et drømme mål. Et historisk mål, fortsatte han.

Rødt kort

Ydmykelsen ble komplett for spanjolene da Mikel Merino fikset 3-0-seier med 15 minutter igjen på klokken.

Langt ut i overtiden pådro også Eduardo Camavinga seg sitt andre gule kort for kvelden og ble sendt i dusjen.

Med Gabriel Jesus og Kai Havertz ute, valgte Mikel Arteta å eksperimentere med å sette midtbanespiller Mikel Merino på spissplass. Gullkalven Bukayo Saka startet også sin første kamp siden han måtte av med skade mot Crystal Palace i desember i fjor.

Returoppgjøret spilles i Madrid 16. april. I mellomtiden tar Arsenal imot Brentford på lørdag Real Madrid skal på besøk til Deportivo Alaves sagen etter.