50 millioner ligger i potten for Glimt mot Lazio – kan passere 300 millioner inntjent

Torsdag kommer italienske Lazio på besøk til Aspmyra. Oppgjøret blir et av Glimts mest betydningsfulle noen gang. Returkampen spilles i Italia i neste uke.

Seier over to kamper betyr at Glimts sportslige Europa-eventyr fortsetter inn i semifinalene. Samtidig vil klubbkassa på Aspmyra bli etterfylt med et anselig antall millioner.

Fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) drypper det 4,2 millioner euro i premiepenger til klubbene som når semifinalen i turneringen. Det tilsvarer 50,2 million norske kroner etter dagens kurs.

Det kommer i tillegg til at Glimt-eventyret så langt har innbrakt solide 262,5 millioner. Dermed passerer mannskapet til Kjetil Knutsen 300 millioner innspilte kroner med god margin med seier i dobbeltoppgjøret mot Lazio.

Milliondryss

Glimt startet europaligaen med en fallskjerm på 51,5 millioner kroner fra mesterligakvalifiseringen og tilsvarende sum i startbeløp i ligaspillet, altså mer enn 100 millioner til sammen.

De gule spilte deretter åtte kamper i ligafasen og notert fire seirer, to uavgjort og to tap. Det ga 25,1 millioner kroner i rene premiepenger.

På toppen av dette ble det utbetalt plasseringsbonus til klubbene basert på utfallet av ligaspillet. Der endte Glimt på sjuendeplass og kunne innkassere solide 31,3 millioner.

Etter å ha slått ut nederlandske Twente i første utslagsrunde var plassen i åttedelsfinalene sikret. Det utløste nye millioner kroner fra Uefa. Etter at Olympiakos ble ekspedert ut i påfølgende runde, vokste utbetalingen ytterligere.

Så langt er Glimt sikret 49,8 millioner for prestasjonene i cupspillet av turneringen. Det er denne summen som vil øke med nye 30 millioner dersom Lazio lider samme skjebne som Twente og Olympiakos.

TV-inntekter

I tillegg til premiepengene fra Uefa kommer TV-inntekter og koeffisientmidler basert på prestasjoner i Europa de siste fem og ti årene. Disse er ikke beregnet siden før ligafasen.

Da var garantisummen Glimt ville få på 48,9 millioner.

Glimt er rangert som lag nummer seks i europaligaen på listen over klubber med høyeste garanterte inntekt.

Manchester United topper listen over størst inntekter så langt i europaligaen denne sesongen. Old Trafford-klubben har sopet inn 300 millioner kroner.

På plassene bak følger Glimt-motstander Lazio og Tottenham med henholdsvis 287,6 millioner og 285,1 millioner kroner.