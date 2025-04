Svela sjokkert over anklagene mot Gjert Ingebrigtsen: – Han er en grei kar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Anklagene Svela (33) sikter til, kom fram 19. oktober 2023, i en VG-kronikk der Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen hevdet at faren brukte vold og trusler som en del av oppdragelsen.

– Jeg var veldig sjokkert da den kronikken kom, og det var påstander som denne tiltalen bygger på, med fysisk og psykisk vold og så videre. Jeg fikk det ikke helt til å samsvare med sånn jeg hadde opplevd det, sa Svela i retten tirsdag.

Friidrettsutøveren vitnet i straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen, som han har hatt som trener siden årsskiftet 2019/2020.

Han beskriver treneren som en nøyaktig, bestemt og tidvis høyrøstet kar.

– Han er en trivelig kar å være i lag med, sånn jeg kjenner ham, enten det er på trening eller før løp, sa Svela i vitneboksen i Sør-Rogaland tingrett.

– Han er en grei kar, la han til.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling av to av sine sju barn: Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18). Han nekter straffskyld.

Opplevde ikke vold

Svela fikk spørsmål om hvordan han opplevde Gjert Ingebrigtsen i perioden da han trente sammen med Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, og etter hvert søsteren deres. Han sa han oppfattet det som at de hadde et godt forhold, om enn med høyrøstede diskusjoner, der Henrik hadde flest opphetede diskusjoner med faren.

Svela kjenner heller ikke til voldsepisoder. Når det gjelder verbale krenkelser, har han heller ikke minner om det, men negativ ordbruk kunne han bekrefte at det har vært.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen fikk i sin utspørring fram at Svela ikke kjente Jakob Ingebrigtsen i perioden 2008 til 2016, som er perioden tiltalen mot faren omfatter.

Svela erkjente også at han heller ikke kjente datteren til treneren veldig godt.

Selv beskrev han sine diskusjoner med Gjert Ingebrigtsen som situasjoner der begge argumenterer for sine syn, der begge prøver å være saklige, og den med best argumentasjon får siste ordet.

– Det kan være han, det kan være meg.

– Han er jo høyrøstet, men det er ikke ufint, og vi har aldri kranglet stygt, sa Svela.

Betviler brødrene Ingebrigtsen

I forklaringen pekte han på flere elementer i brødrenes versjon som han ikke får til å stemme med det han har sett og opplevd.

Svela var på treningsleir da Henrik Ingebrigtsen fikk en telefon om den såkalte håndkleepisoden i januar 2022. Ifølge tiltalen slo Gjert Ingebrigtsen datteren i ansiktet med et håndkle slik at hun fikk et rødt merke på kinnet.

Henrik skal imidlertid ha sagt til Svela at faren hjemme i Norge hadde «hevet et håndkle etter søsteren», og de to andre brødrene skal ikke ha vært så opptatt av episoden.

I etterkant brøt de tre sønnene med faren som trener.

Gradvis følte Svela at forholdet til de tidligere treningskameratene surnet, særlig i 2023.

– Det ble sagt mye dritt bak ryggen på Narve og meg fra de brødrene utover den sesongen, sa han.

