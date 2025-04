Henrik Ingebrigtsen slaktet pressen: – Tenker kun på seg selv

Han er den eldste av de tre løperbrødrene som i oktober 2023 publiserte en kronikk i VG, som satte i gang etterforskningen mot Gjert Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold mot Jakob Ingebrigtsen (24) og datteren (18). Han nekter straffskyld.

Da sønnen Henrik vitnet på rettssakens tiende dag i Sandnes tirsdag, kom 34-åringen inn på perioden i forkant av publiseringen av kronikken.

– Vi følte vi sto i en umulig situasjon, der det var press fra alle retninger. Vi vil jo bare ha fred til å gjøre jobben vår, som er å være idrettsutøvere, og leve våre liv som vi ønsker, fortalte han – før han gikk over på mediene.

«Overraskende at de beholdt jobben»

– Media er usaklige, rett og slett. Det var en praksis i mediene i den perioden der som var kritikkverdig, sa Henrik Ingebrigtsen, og mente pressen bare henviste til «en Vær Varsom-plakat som ingen av dem har lest noen gang».

34-åringen gikk ikke konkret inn på noe eller noen som han reagerte spesielt på. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til NTB at dette heller ikke er noe de har drøftet seg imellom. Selv var hun involvert høsten 2023.

– Når de kvittet seg med faren sin som trener, så ble det veldig mye, en enorm spekulasjon rundt hva som skjedde, hvorfor, hvem. Altså, man ville til bunns i det, og de (brødrene) fikk ikke fred, sier Larsen, som tror pressen i ettertid har fått vite «at man av og til går for langt».

– At noen av dem fremdeles har den jobben der de jobber, er overraskende. De tenker kun på seg selv og ikke menneskene som står i denne situasjonen her, sa Henrik Ingebrigtsen i vitneboksen.

Bare midlertidig hjelp

Larsen sier kronikken ble skrevet for å avlive en del myter. Henrik Ingebrigtsen fortalte at kronikken var «hovedsakelig motivert» for at løperbrødrene skulle få «bitte litt fred fra mediene».

– Fikk dere fred på kort eller lang sikt? Spurte aktor Angjerd Kvernenes.

– Det hjalp litt. Men så gikk det litt tid, og så var de tilbake igjen med akkurat de samme, jævlige praksisene som de fremdeles har, sa Ingebrigtsen.

Oppgjøret fortsatte:

– Jeg tror de selv vet hva de har gjort og ikke. Jeg tror de ser på den Vær varsom-plakaten og bare: «hahaha, hvis vi bare tar vekk noen av de punktene der, får vi flere klikk», sa han.

Vær varsom-plakaten er pressens selvpålagte etiske regelverk.