Henrik Ingebrigtsen i retten: – Han var aldri noen far

34-åringen ble spurt av statsadvokaten om han selv har noen voldelige opplevelser med sin tiltalte far.

Henrik Ingebrigtsen har selv vært fornærmet, men den saken ble henlagt. Han svarte at det var sporadiske fysiske episoder, men det verste var frykten og det psykiske.

– For min del har det vært tusenvis av timer med kjeft og skriking. Av oss søsken er det nok jeg som har hatt flest timer med Gjert og hans, på en måte, maktutøvelse, terrorisering, sa han.

Hevder faren visste

Han fortalte også om da han møtte faren mens løperbrødrene var på treningsleir i USA etter trenerbruddet i 2022. Da ønsket ikke Filip og Jakob å møte sin far, og Henrik mener at Gjert Ingebrigtsen da kom med en innrømmelse.

– Da sa han: «Jeg forstår ikke hvorfor Filip og Jakob ikke vil snakke med meg. Hvis det er noen her som har grunn til ikke å ville snakke med meg, så er det deg», fortalte Henrik Ingebrigtsen i retten, og la til:

– I det ligger det at han forstår at han har terrorisert meg i årevis. Jeg ser jo på det som det verste, det er en daglig praksis.

Så ikke vold nevnt i tiltalen

Henrik Ingebrigtsen vitnet i straffesaken mot faren i Sør-Rogalands tingrett tirsdag. Han har ikke selv sett noen av tiltalepunktene som dreier seg om fysisk vold mot de fornærmede i saken, Jakob Ingebrigtsen (24) og søsteren (18).

Han skal imidlertid ha sett andre hendelser, særlig mot Jakob.

– Jeg har sett nakketak og skubbing. Og så har jeg sett disse knipsene i ansiktet. Det siste mest i forbindelse med skriking eller kjefting. Dette fortsatte fram til Jakob ble fysisk overlegen – da han var 14-15 år, sa 34-åringen.

Ingebrigtsen har heller ikke minner om fysisk vold mot søsteren, men han har minner av lillesøsteren som holder gråten tilbake og tar imot kjeft.

– Han var aldri noen far

Det er dag ti av rettssaken mot friidrettsfaren som er tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av to av sine sju barn. Gjert Ingebrigtsen erkjenner ikke straffskyld.

– Etter at jeg har blitt far, tenker jeg mer at han aldri var noen far. Han var mer en, i mangel av et bedre ord, kaptein, som egentlig sto og kommanderte og beordret, sa Henrik Ingebrigtsen da han startet forklaringen sin.

Han sa at farens kontrollregime startet så tidlig han kan huske, med mye kjeft.

– Reglene var vel egentlig bare at det var han som bestemte.

Aktor spurte om hvordan han vil beskrive tiltalte som person.

– Kontrollerende, sta og konfliktsøkende, svarte Henrik Ingebrigtsen.

– Ble skreket til

Ved brudd på uskrevne regler ble det kjefting og skriking, og den måtte «tas imot på en ordentlig måte», fortalte Henrik Ingebrigtsen.

Ved manglende oppmerksomhet var det knipsing på kinnet, eller han ble dyttet bort, fortalte han.

– Den mest normale varianten var å stille seg opp og bli skreket til på ubestemt tid. Uten at du fikk snakke imot og forsvare deg selv, sa Henrik Ingebrigtsen.

Etter lunsj vil friidrettsutøver Per Svela, som fortsatt har Gjert Ingebrigtsen som trener, gi sitt vitnemål.

Sjubarnsmoren Tone Ingebrigtsen har denne uka vært i tinghuset i Sandnes. Hun ankom tirsdag med ektemannen, og oppholdt seg utenfor rettssalen i Sør-Rogaland tingrett. Det er ennå uvisst om hun vil forklare seg når hun etter planen skal vitne 28. april.

