Golflegenden har sittet to år i fengsel – nå er han Hovland-rival i Masters

Torsdag slås Masters-turneringen i gang på Augusta-banen i den amerikanske delstaten Georgia.

Den prestisjetunge Major-turneringen har sterke tradisjoner, en av dem er at tidligere mestere som har vunnet den ikoniske grønne dressjakken alltid er velkommen tilbake.

Den argentinske legenden Angel Cabrera gikk til topps i 2009. Siden har imidlertid ikke livet bare vært fylt med oppturer. Fra 2021 til 2023 tilbrakte han mer enn to år i fengsel, dømt for overfall, trusler og trakassering av to kvinner han hadde hatt et forhold til.

Denne ukens Masters-deltakelse er den 55-årige veteranens første siden han var ferdig med soningen.

– Angrende og skamfull

Cabrera skal også være blant gjestene under tirsdagens storslåtte middag for tidligere vinnere. Der har regjerende mester Scottie Scheffler bestemt meny.

Cabrera har flere ganger uttalt seg om fengselsoppholdet og episodene som var årsaken til at han havnet bak lås og slå.

– Jeg er angrende og skamfull. De (kvinnene) var så uheldig å krysse stier med meg da jeg var på mitt verste. Jeg var ikke djevelen, men jeg gjorde dårlige ting, har argentineren blant annet sagt til Golf Digest.

Nå ønskes han velkommen tilbake til golfsporten.

– Jeg er glad han er tilbake hos oss i år, sier Adam Scott til ESPN.

Australieren vant selv The Masters i 2013 etter å ha slått Cabrera i omspill.

Vant i helgen

Cabrera vender for øvrig tilbake til Augusta-banen med en fersk seier i bagasjen. Søndag tok han sin første seier noensinne på PGAs Champions Tour, for spillere over 50 år.

Argentineren vant turneringen i Boca Raton i Florida foran KJ Choi fra Sør-Korea.

Masters-turneringen starter torsdag med Viktor Hovland som en del av startfeltet. Nordmannen kommer også til start med en seier fra den siste turneringen han deltok i.

