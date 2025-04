Fifa foreslår historisk kvinneløft i OL-fotballen – kan bli vedtatt onsdag

Onsdag er det styremøte i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Det er de som må ta den endelige avgjørelsen etter at Fifa-president Gianni Infantino fortalte om forslaget på Uefa-kongressen i Beograd før helgen.

Infantino sier at Det internasjonale fotballforbundet ønsker å øke antallet kvinnelag for å styrke kvinnefotballbevegelsen.

– Vi har spurt IOC om vi kan ha 16 herre- og 16 kvinnelag. Det ser ikke ut til at dette er mulig. Vi kommer til å fortsette å spørre, men forslaget vårt er at hvis det ikke er mulig å ha 16 lag for hvert kjønn, så bør vi kanskje bare bytte om, forklarte han på Uefa-kongressen og la til:

– Jeg synes vi skylder kvinnefotballen dette. Jeg mener det vil være et sterkt signal.

Vil ikke ha flere spillere

Årsaken til at IOC angivelig ikke ønsker å øke det totale antallet lag til 32, er ifølge nyhetsbyrået AP at rundt 70 ekstra spillere pluss lagledere presser grensen for avtalte utøverkvoter i OL neste sommer-OL.

I de siste sommerlekene har fotballturneringene bestått av 12 kvinnelag og 16 U23-lag (med innslag av eldre spillere) for menn.

OL i 2028 arrangeres i Los Angeles i USA. Fifa-forslaget kan havne på IOCs bord allerede på onsdagens styremøte.

Kan øke Norges OL-sjanse

Det er ikke kjent hvordan Fifa planlegger å fordele de fire ekstra plassene på kontinentene ved en eventuell økning til 16 kvinnelag. Men sannsynligheten er stor for at Europa får minst én plass til.

De norske fotballkvinnene vant OL-gull i 2000 og deltok i tre av de fire første OL-ene etter at kvinnene fikk innpass i 1996. Etter 2008 har det ikke vært norsk OL-deltakelse i fotball.

Til forrige OL var Norge langt unna å kvalifisere seg. De to beste lagene i nasjonsligasluttspillet ved siden av vertsnasjon Frankrike kom med. Norge ble nummer tre i sin innledende pulje bak nevnte Frankrike og Østerrike.

Europa har hatt tre lag i kvinneturneringen i alle OL fra og med 2000. Spania tok gull i Paris i fjor, der det også var med to lag fra Nord-Amerika, to fra Sør-Amerika, to fra Afrika, to fra Asia og ett fra Oseania.

