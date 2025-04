Dette vil det koste å se Bodø/Glimt i europaligafinalen

Det er klart etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) mandag publiserte offisiell informasjon om billettfordelingen for avslutningen av mesterligaen for kvinner og de tre europacupene for menn.

Bodø/Glimt skal ut i kvartfinale mot Lazio de neste drøye uke og kan som første norske lag noensinne gå til en semifinale i Europa.

Om Glimt skulle ta seg enda lenger, venter finale på San Mamés i Bilbao. Der er det plass til 49.600 tilskuere, og 41.000 av dem blir lagt ut for åpent salg.

Uefa opplyser at finalistene vil bli tildelt 15.000 billetter hver som de kan selge til sine supportere for 40 euro. Det tilsvarer en stykkpris på 480 norske kroner.

Øvrige billetter er delt inn i tre kategorier og koster fra 780 til 2870 kroner.

Færre mesterligabilletter

I mesterligaen vil finalelagene få tilgang til 18.000 billetter hver, og her koster hver billett 840 kroner

Finalen for menn spilles på Bayern Münchens hjemmearena. Der er det plass til 64.500 tilskuere. Kun 38.700 av billettene – tilsvarende 60 prosent – vil være tilgjengelige for allmennheten under finalen. 36.000 av disse blir delt likt mellom finalistene.

Billettene som ikke legges ut for salg til publikum, går til de lokale arrangørene, Uefas ulike nasjonale medlemsforbund, kommersielle partnere, medierettighetshavere og Uefa selv.

Prosentandelen som gjøres tilgjengelig for publikum i år, er nesten ti prosent lavere enn tilfellet var under fjorårets Champions League-finale på Wembley. Da var 60.000 av totalt 86.600 billetter øremerket fansen og allmennheten.

Lave pris på kvinnefinalen

De nest billigste finalebillettene koster 2150 kroner, mens de beste billettene ligger på 11.400 kroner.

Til conferenceligafinalen i den polske byen Wroclaw 28. mai vil fansen bli tildelt 12.500 av de 35.000 tilgjengelige billettene. Prisen her er 300 kroner. Øvrige billetter koster opptil 2270 kroner.

Billetter til Champions League-finalen for kvinner i Lisboa ble lagt ut for salg i februar. Totalt 18.000 er reservert fans av de to klubbene som når finalen. Billettprisene starter på 120 kroner.

