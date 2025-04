VAR-drama og flaskekasting da Kristiansund snudde mot Bryne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

21-åringen satte sikkert inn straffesparket med fire minutter igjen av ordinær tid. Han kom med et hysj-tegn. Mens scoringen ble feiret ble en full brusflaske kastet fra tribunen.

– Det var noen kommentarer før jeg skulle ta straffe, så de måtte bli stille når jeg scoret, sa han til TV 2.

Hoveddommeren delte ut straffesparket etter en VAR-sjekk, som viste at ballen spratt i beinet og opp i en høy arm fra Bryne-spiller Dadi Dodou Gaye inne foran mål.

– Jeg vet ikke om det er hands ifølge regelverket, sier Dodou Gaye.

Bryne-trener Kevin Knappen hadde klarere meninger om situasjonen.

– Det er pinlig. I fjor hadde vi ingen straffer for og imot, men nå har vi en i begge kampene. Det er vel velkommen til Eliteserien, sa Knappen til rettighetshaveren.

– Flyter ganske bra

Tufekcic sikret KBKs første trepoenger for sesongen etter at laget tapte 1-2 for HamKam i sesongåpningen.

– Det flyter ganske bra. Jeg synes vi fortjente å vinne denne kampen. Vi er mye enn dem i 1. omgang, men sliter litt periodevis i 2. omgang. Totalt sett ar vi et mye bedre lag, sa Tufekcic til TV 2.

Nyopprykkede Bryne gikk på sitt andre strake ettmålstap.Bodø/Glimt vant 1-0 over Bryne i første serierunde.

– Jeg synes vi får justert oss i pausen og er et helt annet lag. Den dominerer vi ganske kraftig, men det handler om å få nettsus og det gjør ikke vi, sa Knappen.

Perlescoringer

Nyopprykkede Bryne fikk en kjempestart på søndagens kamp og gikk opp i ledelsen etter 11 minutter da portugisiske Daurte Moreira hamret ballen i krysset fra 16-meteren.

Deretter tok KBK over banespillet og festet et grep om kampen før hvilen.

KBKs nyervervelse Rezan Cortlu var nær å utligne etter en halvtime, men avslutningen gikk like til side for stolpen. To minutter før pause finstilte imidlertid Corlu sikte da han mottok ballen i mellomrommet og curlet ballen vakkert nede i hjørnet fra langt hold.

Begge lagene hadde sine sjanser etter det, men det var kun straffesparket som endte med nettsus.

Kristiansund møter Viking på bortebane allerede onsdag. Kampen er flyttet fram på grunn sistnevntes conferenceligakvalifisering på sensommeren.

Haugesund venter for Bryne i neste seriekamp, men først møter de Varhaug i cupen. Melhus er KBKs motstander i cupen.