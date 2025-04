Vålerengas supportergrupper boikotter bortekamper i cupen: – En takk for sist

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver VIFs supportergrupperinger i en felles melding på X.

– På tross av at flertallet av klubbene i NTF ønsket å spille uten VAR, gikk majoriteten av breddeklubbene inn på fotballtinget for å beholde VAR, samt snu cupen. I tillegg føyde mange klubber seg etter NFFs vilje ved å stemme mot medlemsstyrte klubber, innleder de.

– Vi har sett oss lei av breddens manglende lojalitet til de lokale toppklubbene, og logring for NFF i alle sammenhenger der de selv ikke rammes. Derfor mener vi at det er på tide å komme med mottiltak som treffer der det svir skikkelig, nemlig på kontoutskriften, heter det videre.

Supportergruppene er derfor blitt enige i å boikotte bortekamper i cupen i år.

Boikotten gjelder riktignok ikke bortekamper mot NTF-lag (Norsk Toppfotball), ettersom de som toppklubber påvirkes av VAR og er i sin fulle rett til å stemme for dommerteknologien, skriver de.

– Dette kan kanskje virke som en «takk for sist» etter årets fotballting, og det er nettopp dét det er. Det blir uansett feil for oss å bidra med penger og folkefest for lokale breddeklubber som har stukket oss – folk fra deres lokalsamfunn – i ryggen, heter det i meldingen.

Vålerenga møter Gamle Oslo (FC Oslo) på bortebane i 1. runde i cupen 13. april.

Innlegget er signert supportergruppene Klanen, Ikaros Oslo, Ikaros Yngste, Volin Oslo, TF1913, Vålerenga Kokos, EngaTifo, Iskoboys og Brigade Rolf Søder.

